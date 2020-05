UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Diagnostics erhält US-Notfallzulassung für Corona-Antikörper-Test - Lonza kündigt Zusammenarbeit mit Moderna für Impfstoff gegen Coronavirus an - Novartis erhält positive Stellungnahme des CHMP für Enerzair Breezhaler - Julius Bär zahlt AT1-Anleihe zum ersten möglichen Datum zurück - SEC büsst ehemaligen UBS-Anleihenhändler in den USA - SHL 2019: Umsatz 41,9 Mio USD (VJ 48,9 Mio) EBIT 5,1 Mio USD (VJ 12,0 Mio) Reingewinn 5,7 Mio USD (VJ 10,1 Mio) Können Auswirkungen der Coronapandemie auf SHL noch nicht abschätzen - Aryzta: Haben aufgrund von Covid-19 Massnahmen zur Kostensenkung ergriffen Aufgrund von Covid-19 wurde Produktion an meh. Standorten ausgesetzt Dividendenzahlungen für Fälligkeiten im März und April aufgeschoben Liquidität von mehr als 385 Mio Euro per Ende April - IGEA Pharma 2019: Ungeprüfter Verlust von 1,9 Mio USD erweitert Vertriebspartnerschaft mit Acalis im Bereich Alzheimer - LumX 2019: Reinverlust 13 Mio USD (VJ -8,8 Mio) - Novavest: GV neu am 25. Mai, CEO Peter Mettler scheidet aus VR aus - Relief 2019: EBITDA 0,86 Mio. (VJ 0,5), Reinverlust 7,5 Mio Fr. (VJ -0,4 Mio) - SGKB: Moody's bestätigt Rating "Aa1" und setzt Ausblick auf "stabil" - The Native: Publikation des Geschäftsberichts 2019 spätestens am 8. Juni - Bellevue Group schliesst Verkauf der Bank ab - Zur Rose: Staatsanwaltschaft Kreuzlingen klagt CEO Oberhänsli an - GAM räumt sich die Möglichkeit für Aktienrückkäufe ein - Helvetica: HSC-Fund erwirbt Liegenschaft zum Marktwert von rund 31 Mio Fr. - Kudelski ernennt Hardy Schmidbauer zum Senior Vice President für IoT - Newron erreicht in zulassungsrelevanter Studie mit Sarizotan die Ziele nicht - Leclanché verschiebt Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 auf spät. 15.6. - Relief Therapeutics startet weitere Studie mit Aviptadil gegen Covid-19 - Ypsomed kooperiert mit US-Firma Dexcom in der Diabetestherapie - Von Roll-Aktionäre stimmen allen VR-Anträgen zu - Aevis-Victoria-Aktionäre nehmen an GV alle Anträge an - Cassiopea-Aktionäre bewilligen an GV Jahresbericht und Jahresabschluss - Dufry schlägt Mary Steele Guilfoile zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - BCV-Aktionäre stimmen Dividende und übrigen VR-Anträgen zu - Stadler-Rail-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB: Moody's bestätigt Rating "Aaa" mit Ausblick "stabil" - Bei der Swiss droht trotz Staatshilfe ein Abbau von über 1'500 Stellen - Bank Hapoalim zahlt im US-Steuerstreit Busse von 874 Mio Dollar BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,06% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 5,05%, Qatar Holding zuletzt 11,22% - Forbo: Blackrock meldet Anteil von 3% - Georg Fischer: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Mobimo: Blackrock erhöht Anteil auf 5,16% - Polyphor: CS Fund Management meldet Anteil von 3,23% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Schlatter Dienstag: - Adecco: Ergebnis + Conf. Call Q1 - Aluflexpack: Umsatz Q1 - Oerlikon: Ergebnis + Conf. Call Q1 - PSP Swiss Property: Ergebnis + Conf. Call Q1 - SIG Combibloc: Ergebnis Q1 - GV: Kühne+Nagel, BCGE, Swissquote Mittwoch: - Landis+Gyr: Ergebnis + Conf. Call 2019/20 - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + Conf. Call Q1 - Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Alcon, Cham Group, Pargesa WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Beschäftigungsindikator (9.00 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2020 (9.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe April 2020 endgültig (10.00 Uhr) Sentix Investorenvertrauen Mai 2020 (10.30 Uhr) EZB Monatsbericht April 2020 (15.45 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie März 2020 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter März 2020 endgültig (16.00 Uhr) - CH: Seco Konsumentenstimmungsindex Umfrage April, definitive Zahlen (Dienstag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise April 2020 (Dienstag) KOF Konjunkturumfragen vom April, inkl. MK (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Raiffeisen KMU PMI sinkt im April auf 30,6 (von 41,4) Pkt SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - SGKB (16,00 Fr.) - BCJ (1,85 Fr.) - EFG (0,15 Fr.) per 5.5.: - UBS (0,375 USD) - BCV (36,00 Fr.) - Stadler Rail (1,20 Fr.) - ZGKB (220 Fr.) per 7.5.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) - Swissquote (1,00 Fr.) per 8.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0539 - USD/CHF: 0,9640 - Conf-Future: +0,88 BP auf 177,95% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,487% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -2,55% auf 9'384 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -2,39% auf 9'629 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,49% auf 1'410 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,11% auf 11'906 Punkte - Dow Jones (Freitag): -2,55% auf 23'724 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,20% auf 8'605 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,22% auf 10'862 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Feiertag, Börse geschlossen STIMMUNG - Weitere Verluste erwartet, US-China-Konflikt im Fokus

(AWP)