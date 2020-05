UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Moody's senkt Ausblick für Clariant-Kreditrating auf "stabil" - Adecco Schweiz erhält neue Chefin - Landis+Gyr 2019/20: Umsatz 1,70 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,71 Mrd) EBITDA bereinigt 237 Mio USD (AWP-Konsens: 236 Mio) Reingewinn 114 Mio USD (AWP-Konsens: 110 Mio) Vorerst Dividendenverzicht - Neubeurteilung im September verzichtet wegen Coronakrise im Moment auf Finanzprognose Werden auch während Coronakrise weiter in Forschung investieren CEO: Haben mit 319 Mio USD eine starke Liquiditätsposition - Schmolz+Bickenbach Q1: Umsatz 704,5 Mio EUR (VJ 884,2 Mio) Adj. EBITDA -6,1 Mio EUR (VJ 42,2 Mio) Reinergebnis -42,3 Mio EUR (VJ +0,7 Mio) 2020: Keine zuverlässige Schätzung für adj. EBITDA möglich Covid-19 hat Nachfrageerholung drastisch unterbrochen - Banque Profil de Gestion Q1: Verlust von 426'022 Franken (VJ -515'572 Fr.) - BCGE 2020: Reingewinn dürfte vom Wert 2019 "nicht allzu weit entfernt sein" - PEH 2019/20: Gewinn von 15,0 Mio EUR (VJ 22,6 Mio) - Hochdorf schliesst drei verlustbringende Tochterfirmen - IGEA Pharma vermeldet positive Ergebnisse mit Coronatest - Relief Therapeutics startet Phase-2-Studie mit Aviptadil gegen Covid-19 - Santhera forscht zusammen mit Rutgers-Universität im Bereich Gentherapie - SGKB nimmt Marc Mächler als Regierungsvertreter im Verwaltungsrat auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Alpiq erhält Auftrag zur Bewirtschaftung einer Grossbatterie - Bank Reyl sammelt 12,2 Millionen für digitale Bank Alpian ein BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,02% - Aryzta: Veraison meldet Anteil von 3,19% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 4,62% - Lastminute.com: Gruppe Freesailors löst sich auf und meldet Anteil von <3% - Mobimo: Norges Bank senkt Anteil auf 2,88% - Molecular Partners: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,005% - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,01%/23% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Vontobel: UBS Fund Management meldet 3,002% der Aktien - Zur Rose meldet Eigenanteil von 9,94%/12,75% PRESSE MITTWOCH - Roche kommt laut Genentech-Chef mit Test von Corona-Mittel voran (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Landis+Gyr: Conf. Call Ergebnis 2019/20 - Schmolz+Bickenbach: Conf. Call Q1-Ergebnis - Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Alcon, Cham Group, Pargesa Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis + Conf. Call H1 - Molecular Partners: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 Freitag: - Datacolor: Ergebnis H1 - HBM: Ergebnis 2019/20 - GV: Aluflexpack, Interroll, Lalique, LLB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste April 2020 endgültig (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz März 2020 (11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigungsänderung April 2020 (14.15 Uhr) EIA Energieministerium, Ölbericht Woche (16.30 Uhr) - CH: BFS Touristische Beherbergungen März 2020 (Donnerstag) SNB Devisenreserven April 2020 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie März -15,6% gg Vormonat (Prognose -10,0) Auftragseingang Industrie März -16,0% gg Vorjahr (Prognose -10,2) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per 7.5.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) - Swissquote (1,00 Fr.) per 8.5.: - BCGE (3,75 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0533 - USD/CHF: 0,9732 - Conf-Future: +27 BP auf 177,79% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,513% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,25% auf 9'489 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,30% auf 9'512 Punkte - SLI (Dienstag): +1,29% auf 1'385 Punkte - SPI (Dienstag): +1,54% auf 11'822 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,56% auf 23'883 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,13% auf 8'809 Punkte - Dax (Dienstag): +2,51% auf 10'729 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): Feiertagsbedingt geschlossen STIMMUNG - Unsicherheit bleibt; Makrodaten im Blick

