UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 2019/20: Umsatz 14,2 Mrd EUR (AWP-Konsens: 14,1 Mrd) EBIT 1,52 Mrd EUR (AWP-Konsens: 1,70 Mrd) Dividende 1,00 Fr. (VJ 2,00; AWP-Konsens: 2,07 Fr.) Gewinn 0,93 Mrd EUR (AWP-Konsens: 1,25 Mrd) Netto-Cash-Position 2,4 Mrd Euro (Ende Dezember 2,4 Mrd) Q4: Umsatz in Euro -18%; -19% in LW Coronakrise wird auf Geschäftsgang lasten Prognose wegen Unabwägbarkeiten nicht möglich VRP: Sehen gute Erholungstrends in unserem Retailnetz in China Sind auch auf lang anhaltende Wirtschaftskrise vorbereitet - Roche lanciert neue Diagnostik-Lösung für bestimmten Bluttest - LM Group Q1: Umsatz 70,3 Mio EUR (VJ 82,4 Mio) Bereinigter EBITDA 9,2 Mio EUR (VJ 17,9 Mio) Liquide Mittel sinken seit Ende 2019 um 24,6% auf 83,2 Mio EUR Senken Fixkosten 2020 um rund 35 Prozent plant Bezugsrechtsemmission von bis zu 100 Mio Fr. Aktienkapital Diskussionen zu möglicher Transaktion mit Private Equity gestoppt "Nennwerte" Erholung per Ende Jahr erw., aber unter Vorjahresniveau - APG erwartet wegen Corona deutliche Verschlechterung der Finanz-Kennzahlen - Blackstone treibt Lithium-Projekt in Chile voran NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ADC Therapeutics: IPO am 15. Mai an der New Yorker Börse Ausgabepreis von 19,00 US-Dollar pro Aktie - Montana Tech: Tochter-Varta mit Umsatz 198,5 Mio Euro (VJ: 73,4) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Deutsche Bank meldet zuletzt Anteil von <3% - Aryzta: Gruppe Cobas / Veraison meldet Anteil von 17,32% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,94% - Novartis senkt Anteil eigener Erwerbspositionen auf 3,0475% - Vifor: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Webcast zu Ergebnis 2019/20 (09.30 Uhr) - GV: BKW, Pierer Mobility, Wisekey Montag: - Addex: Ergebnis Q1 - GV: Dufry, Julius Bär, Jungfraubahn Dienstag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Mte - Lem: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sonova: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2019/20 - GV: CFT, Galenica, Medacta, Romande Energie, Valartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturprognose Mai (09.00 Uhr) - DE: Statistisches Bundesamt Videokonf. zu "Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie" und BIP Q1/20 (vorläufig) (09.55 Uhr) - EZ: Handelsbilanz 03/20 (11.00 Uhr) BIP Q1/20 (vorläufig) - US: Einzelhandelsumsatz 04/20 (14.30 Uhr) Empire State Index 05/20 Industrieproduktion 04/20 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 04/20 - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (vorläufig) (16.00 Uhr) Lagerbestände 03/20 WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise April -0,7% GG Vormonat (Prognose -0,6) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - DKSH (1,90 Fr.) - Hypo Lenzburg (110 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Pargesa (2,63 Fr.) - Partners Group (25,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) per 18.5.: - Adval Tech (2,70 Fr.) - Swatch (5,50/1,10 Fr.) - Vifor Pharma (2,00 Fr.) per 19.5.: - BKW (2,20 Fr.) - SoftwareOne (0,21 Fr.) per 20.5.: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0518 - USD/CHF: 0,9730 - Conf-Future: +2 BP auf 177,58% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,526% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,82% auf 9'525 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -1,90% auf 9'448 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,19% auf 1'368 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,04% auf 11'763 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +1,62% auf 23'625 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,91% auf 8'944 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,95% auf 11'337 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,62% auf 20'037 Punkte STIMMUNG - Erholung erwartet

