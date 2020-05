UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 392 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 393 Mrd) Cost/Income Ratio 64% (AWP-Konsens: 69,4%) BIZ CET-1 Kapitalquote der Gruppe 13,8% Geschäft auf Bahamas soll an Ansbacher verkauft werden - Sonova 2019/20: Umsatz 2,92 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,90 Mrd) Reingewinn 489,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 560,6) 150 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer Aktie 2020/21: Schwierige Situation - Befinden uns aber in guter Position Advanced Bionics wird Schadenersatz we. Patentverletzung zugesprochen Adrian Widmer neu für VR nominiert Michael Jacobi stellt sich an GV 2020 doch für VR zur Wiederwahl April-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 65 Prozent tiefer CEO: Verfügen über eine sehr gute Liquiditätslage trotz Corona Werden neue Produkte trotz Corona wie geplant lancieren Haben uns bis März deutlich über den Erwartungen entwickelt Einige Länder nach wie vor im Lockdown - Geschäfte schwer möglich - Novartis erhält Zulassung in Europa für Gentherapie Zolgensma Zolgensma in EU über 'Day One' Zugangsprogramm erhältlich - Roche erhält US-Zulassung für Erstlinien-Monotherapie mit Tecentriq zu NSCLC - Richemont platziert in drei Tranchen 2,0 Mrd Euro schwere Anleihe - Alcon legt 750 Mio USD-schwere Anleihe zur Zeichnung auf - Sika stellt jetzt auch Atemschutzmasken her - Sunrise und Salt gehen strategische Partnerschaft ein bei Glasfaser Gesamtinvestitionen von bis zu 3 Mrd Fr. über 5 bis 7 Jahre Neue Plattform wird für alle Marktteilnehmer zugänglich sein Neue Plattform soll bis zu 1,5 Mio Haushalte versorgen - Swisscom-Sprecher: Sind offen für Gespräche mit Sunrise-Salt-JV - Züblin 2019/20: Mietertrag 9,4 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) - Lem 2019/20: Reingewinn 60,7 Mio Fr. (AWP Konsens: 59,6 Mio) 2020/21: Haben keine Visibilität auf Gesamtjahr - Wisekey: Investmentfirma Nice&Green will bis zu 10 Mio Fr. investieren arbeitet an Frühwarnsystem für Virus-Ausbruch - Dufry-Aktionäre stimmen Dividendenverzicht und Kapitalmassnahmen zu - CPH kann 12 Mio Fr. der Rückstellungen für Seegrundsanierung auflösen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hilti 4 Mte: Umsatz -13 Prozent auf 1,68 Milliarden Franken BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 2,58% - Basilea: Credit Suisse erhöht Anteil auf 6,57% - Comet: Veraison senkt Anteil auf 4,94% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lem: Conf. Call zu Ergebnis 2019/20 - Sonova: Conf. Call zu Ergebnis 2019/20 - Züblin: Conf. Call zu Ergebnis 2019/20 - GV: CFT, Galenica, Medacta, Romande Energie, Valartis Mittwoch: - GV: Alpine Select, Orascom DH, Orell Füssli, Phoenix Mecano, Poenina, Temenos Donnerstag: - GV: LM Group WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/20 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 04/20 (14.30 Uhr) Notenbankchef und Finanzminister vor dem Senat (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (2,20 Fr.) - SoftwareOne (0,21 Fr.) per 20.5.: - Julius Bär (0,75 Fr.) per 22.5.: - CFT (5,00 Fr.) - Galenica (1,80 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) - Temenos (0,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0621 - USD/CHF: 0,9918 - Conf-Future: -40 BP auf 177,39% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,552% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,33% auf 9'773 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +2,72% auf 9'741 Punkte - SLI (Montag): +3,60% auf 1'422 Punkte - SPI (Montag): +2,32% auf 12'127 Punkte - Dow Jones (Montag): +3,85% auf 24'597 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,44% auf 9'235 Punkte - Dax (Montag): +5,79% auf 11'071 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,49% auf 20'433 Punkte STIMMUNG - Weitere Erholung erwartet

ra/ys

(AWP)