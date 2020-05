UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS will Osteuropa-Geschäft verdoppeln - Mikron passt Kapazitäten und Strukturen den veränderten Marktverhältnissen an Maschinenbau-Personalbestand in Agno wird auf 280 (340) gesenkt stellt in Rottweil die Montage von Werkzeugmaschinen eingestellt trennt sich vom Standort Berlin mit 70 Mitarbeiten Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen von 15 Mio Fr. 2020: Deutlich negatives Ergebnis erwartet - Idorsia platziert 11 Millionen neue Aktien - Bruttoerlös 330 Mio Fr. Erlös für Markteinführung des Schlafmittels Daridorexant bestimmt - Meier Tobler veröffentlicht Details zum Bezugsangebot von Meier Capital Bezugsfrist für Aktie zu 8,90 Fr. startet am 25.5. - Addex Q1: Reinergebnis -4,3 Mio Fr. (VJ -3,0 Mio) Liquide Mittel per Ende März 27,1 Mio Fr. - Ascom: Deutsche Klinikkette erneuert Servicevertrag - Volumen 1,2 Mio Fr. - GKB-Bankrat Huber tritt wegen umstrittenem Drittmandat per sofort zurück - Groupe Minoteries ernennt Tobias Nänny zum Produktionsleiter und GL-Mitglied - Meyer Burger: Aktionärsgruppe um Sentis Capital hat sich aufgelöst - Orascom DH sichert sich eine Kreditlinie über 18 Mio GBP für "Eco-Bos-Projekt" - Aktionäre von Romande Energie wählen Stéphane Gard in Verwaltungsrat - Santhera schliesst Patientenrekrutierung in Phase-III-Studie mit Puldysa ab - SoftwareOne übernimmt australische GorillaStack - Valartis-Aktionäre stimmen dem Dividendenverzicht zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Flughafen Zürich: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,92% - Dufry: BlackRock meldet tieferen Anteil von 4,61% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,02%, UBS Fund Management von 4,95% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 3,002% - VAT Group: BlackRock senkt Anteil auf 2,91% PRESSE MITTWOCH - Lonza-VRP: Moderna entscheidet, an wen Präparat verkauft wird (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Temenos, Alpine Select, Orascom DH, Orell Füssli, Phoenix Mecano, Poenina Donnerstag: - GV: LM Group Freitag: - GV: Formulafirst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: EZB Leistungsbilanz März 2020 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise April 2020 endgültig (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Mai 2020 vorab (16.00 Uhr) - US: EIA Energieministerium, Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.20 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Julius Bär (0,75 Fr.) per 22.5.: - CFT (5,00 Fr.) - Galenica (1,80 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) - Temenos (0,85 Fr.) per 25.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) - Orell Füssli (6,00 Fr.) - Phoenix Mecano (10,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0613 - USD/CHF: 0,9697 - Conf-Future: +25 BP auf 177,56.% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,520% (Dienstag -0,552%) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,45% auf 9'720 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,24% auf 9'764 Punkte - SLI (Dienstag): +0,63% auf 1'430 Punkte - SPI (Dienstag): +0,43% auf 12'178 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,59% auf 24'207 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,54% auf 9'185 Punkte - Dax (Dienstag): +0,15% auf 11'075 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,79% auf 20'595 Punkte STIMMUNG - Verhaltene Vorgaben aus Übersee; tiefere Eröffnung erwartet

