UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Langzeitdaten bestätigen Sicherheit von Satralizumab - Roche übernimmt Stratos Genomics - Baloise beteiligt sich an Plattform für Hausreinigung auf Abruf - Stadler: CEO Ahlburg verlässt die Firma - Peter Spuhler übernimmt ad-interim Differenzen zur strat. Weiterentwicklung haben zur Trennung geführt streicht in der Coronakrise die Finanzziele 2020 Bislang relativ geringe Auswirkungen durch Covid-19 - Aryzta: Aktionärsgruppe um Veraison beantragt ausserordentliche GV Gruppe schlägt veränderte Zusammensetzung des Verwaltungsrats vor Urs Jordi, Armin Bieri und Heiner Kamps zur VR-Zuwahl vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: FIL Limited baut Anteil auf 5,17% aus - Dufry: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,24% - Galenica: Anteil von Norges Bank fällt unter 3% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,78% - Lastminute.com baut wegen Kapitalerhöhung Veräusserungspositionen auf - Partners Group: Morgan Stanley-Anteil steigt auf 16,11% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Vifor: UBS Fund Management meldet Anteil von unter 3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Formulafirst Montag: - keine Termine Dienstag: - Aryzta: Trading Update Q3 - Swiss Life: Conf. Call zu Betriebsrechnung 2019 - GV: Arundel, ENR Russia WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB-Sitzungsprotokoll 30.4.20 (13:30) Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane (16:30) - CH: BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q1 (Montag) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2020 (Dienstag) BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 2020 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - GB: Einzelhandelsumsatz April -18,1% gg Vormonat (Prognose -15,5) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CFT (5,00 Fr.) - Galenica (1,80 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) - Temenos (0,85 Fr.) per 25.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) - Orell Füssli (6,00 Fr.) - Phoenix Mecano (10,00 Fr.) per 26.5.: - Poenina (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0618 - USD/CHF: 0,9718 - Conf-Future: -11 BP auf 177,63% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,502% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,32% auf 9'662 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,27% auf 9'791 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,66% auf 1'440 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,29% auf 12'214 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,41% auf 24'474 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,97% auf 9'285 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,41% auf 11'066 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,80% auf 20'388 Punkte STIMMUNG - Hongkong-Spannungen sorgen für Unruhe

kw/ra

(AWP)