STIMMUNG - Am Aktienmarkt überwiegt die Zuversicht etwas die Unsicherheit. Gründe für den derzeitigen Optimismus sind vor allem die Hoffnung auf weitere Lockerungen der Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Stimmung könnte aber auch schnell wieder kippen. - SMI vorbörslich: +0,54% auf 9'877,35 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): Feiertag, Börsen geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Feiertag, Börsen geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +2,65% auf 21'292 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Studie zeichnet Wege zur Unterstützung von Migräne-Patienten auf - Swiss Life steigert 2019 Prämieneinnahmen im BVG-Geschäft - Aryzta Q3: Umsatz 644,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 592,5 Mio) Organisches Wachstum -21,5% (VJ +1,3%) Organisches Wachstum im April -49% Erste Anzeichen einer Erholung im Mai CEO: Kein Kommentar zur Strategieüberprüfung Konzentriere mich auf Bewältigung der Krise will ausserordentliche GV für Mitte August einberufen - Burkhalter: Verwaltungsrat hält an Dividendenantrag von 3,70 pro Aktie fest rechnet 2020 mit einem Gewinn - kein genauer Ausblick möglich hält an Dividendenvorschlag für 2019 fest - PEH 2019/20: Dividende 1,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) - GV schon am 30. Juni - Aluflexpack ernennt Uwe Bauer zum neuen Leiter Forschung und Entwicklung - HBM hält Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre ab - Hochdorf: Nanette Haubensak wird neue CFO der Gruppe NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Alcon: Julius Bär erhöht auf 62 (56) CHF - Hold - AMS: Deutsche Bank nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 18 CHF - Belimo: UBS senkt auf 5150 (5200) CHF - Sell - Conzzeta: Credit Suisse senkt auf 1000 (1160) CHF - Outperform - Inficon: Berenberg erhöht auf Buy (Hold) Berenberg erhöht auf 840 (725) CHF - Interroll: Research Partners erhöht auf 1800 (1400) CHF - Halten - Schweiter: UBS senkt auf 1080 (1200) CHF - Neutral - Straumann: Julius Bär erhöht auf 810 (790) CHF - Hold - VAT: Berenberg erhöht auf Buy (Hold) Berenberg erhöht auf 195 (140) CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS: Dodge & Cox senkt Beteiligung unter 3% - Lastminute.com: Freesailors meldet Anteil von 68,85% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 5% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,002% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 3,1% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Arundel, ENR Russia Mittwoch: - Ypsomed: Ergebnis + Conf. Call 2019/20 - GV: Peach Property, Spice Private, Warteck Invest Donnerstag: - GV: Cosmo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q1 2020 (08.30 Uhr) - EZ: EZB Finanzstabilitätsbericht Mai 2020 (15.00 Uhr) - US: CFNA-Index April 2020 (14.30 Uhr) FHFA-Index März 2020 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Mai 2020 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser April 2020 Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe Industrie Mai 2020 (16.30 Uhr) - CH: CS-CFA Index Mai (Mittwoch) KOF Tourismusprognose (Donnerstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte April zum VM real -10,0%, nominal -11,7% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss April 4,33 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe April zum VM real -17,8%, nominal -21,9% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte April unber. 329 Mio Fr. (nom. -81,3%, real -82% gg VJ) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Poenina (1,00 Fr.) per 29.5.: - BKB (3,10 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0608 - USD/CHF: 0,9708 - Conf-Future: -6 BP auf 177,18% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,512% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,40% auf 9'825 Punkte - SLI (Montag): +1,70% auf 1'448 Punkte - SPI (Montag): +1,31% auf 12'242 Punkte - Dax (Montag): +2,87% auf 11'391 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,15% auf 4'540 Punkte

awp-robot/sw/ys

(AWP)