STIMMUNG - Nach Tagen des Optimismus könnten die Anleger am Schweizer Aktenmarkt zur Wochenmitte wieder in eine etwas vorsichtigere Gangart wechseln. Grund für die Verunsicherung sind neue kritische Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China. Besonders im Fokus stehen die Firmen Sika und Stadler Rail, wo grosse Aktienpakete den Besitzer wechseln. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 9'865,65 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,17% auf 24'995 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,17% auf 9'340 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,79% auf 21'439 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: stellt Daten zu MS-Mittel Ofatumumab bei Fachtagung vor Kisqali zeigt Überlebensvorteil bei Brustkrebs - Roche: Ranibizumab erzielt in Phase-III-Studie Ziele bei Augenkrankheit - Richemont-Chef Lambert erhält mit 8,1 Mio Fr. mehr Lohn - Swisscom: Erneute Panne im Swisscom-Netz - Mobilfunk massiv beeinträchtigt - UBS/CS: Greenpeace tadelt Schweizer Grossbanken für ihre Klimapolitik - Arundel-Aktionäre wählen David Quint zum neuen Präsidenten - Barry Callebaut kauft australischen Schokoladenhersteller GKC Foods - ENR Russia-Aktionäre genehmigen an Generalversammlung alle Anträge - Helvetia steigert auch 2019 das Prämienvolumen im BVG-Geschäft - Kudelski schliesst Lizenz-Abkommen mit DAZN - Medacta-Bereich Sportmedizin erhält CE-Kennzeichnung für verschiedene Produkte - SFS: J. Mark King tritt als Leiter der Division Medical zurück - Stadler: 5,5 Mio Aktien über acc. Bookbuilding verkauft - Preis 38,10 Fr. - Von Roll trennt sich von zwei defizitären Geschäftseinheiten in Frankreich - Ypsomed 2019/20: Umsatz 393,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 397,0 Mio) EBIT 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,1 Mio) Reingewinn 11,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,0 Mio) Dividende 0,20 Fr. (VJ: 0,55; AWP-Konsens: 0,38 Fr.) 2020/21: Rechnen mit Umsatzwachstum Mittelfristiges EBIT-Ziel von 100 Mio Fr. ist weiterhin erreichbar Streben Vertriebspartnerschaft für US-Markteintritt "Ypsopump" an - ZKB: Ehemaliger Bankrat Theo Schaub verstorben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Immobilienfonds Swiss Life REF erzielt Halbjahresgewinn von 11,4 Mio Franken RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Burckhardt: Research Partners senkt auf 300 (380) CHF - Kaufen - Flughafen Zürich: Goldman Sachs senkt auf 202 (206) CHF - Buy - Zur Rose: Deutsche Bank erhöht auf 280 (145) CHF - Buy WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Nestlé: BlackRock meldet Anteil von 4,96% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - UBS: Black Rock erhöht Beteiligung auf 5,08% - Aryzta: Veraison-Aktionärsgruppe erhält Zuwachs und hält neu 18,4 Prozent - Wisekey: Nice & Green meldet Anteil von 17,49% PRESSE MITTWOCH - Investorengruppe KKR wechselt Führungsteam bei Selecta aus (Handelszeitung) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Ypsomed: Conf. Call Ergebnis 2019/20 (09.00 Uhr) - GV: Peach Property, Spice Private, Warteck Invest Donnerstag: - GV: Cosmo Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis 2019/20 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) - EU: Vorschlag der EU-Kommission für ein Programm zur wirtschaftlichen Erholung Präsentation des Plans bei einer Sondersitzung des Europaparlaments. - US: Richmond Fed Herstellerindex 05/20 (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) - CH: KOF Tourismusprognose (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Fr: INSEE-Geschäftsklima Mai 59 PKT (Prognose 69) Verbrauchervertrauen Mai 93 PKT (Prognose 92) EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.5.: - BKB (3,10 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 1,0595 - USD/CHF: 0,9664 - Conf-Future: -62 BP auf 176,56% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,465% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,06% auf 9'831 Punkte - SLI (Dienstag): +0,64% auf 1'457 Punkte - SPI (Dienstag): -0,05% auf 12'236 Punkte - Dax (Dienstag): +1,00% auf 11'505 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,46% auf 4'606 Punkte

