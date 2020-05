STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Weiterhin sorgt die steigende Zuversicht über die wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise für eine wachsende Risikobereitschaft bei den Anlegern. Allerdings werden im Gegenzug weniger konjunkturabhängige Anlagen gemieden. - SMI vorbörslich: +1,40% auf 9'852,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +2,21% auf 25'548 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,77% auf 9'412 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,86% auf 21'819 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan übernimmt französische Alderys - Umsatz 3 Mio EUR - Kühne+Nagel: Kühne Holding will zweiten Sitz im Hapag-Lloyd-Aufsichtsrat - Novartis: Neue Daten untermauern Vorteil früher MS-Behandlung mit Mayzent - Roche erhält EU-Zulassung für MS-Mittel Ocrevus mit kürzerer Infusions-Zeit startet Phase III Studie mit Actemra plus Remdesivir gegen Corona - Achiko will seinenen Hauptsitz in die Schweiz verlegen - Basilea: erwartet keine massgeblichen Auswirkungen auf Zeitpläne wg. Corona - Cassiopea Q1: Nettogewinn -2,1 Mio Euro (VJ -3,6 Mio) Rekrutierung für Phase-II mit Clascoterone wg. Corona unterbrochen - Helvetia und Mobiliar investieren in das Start-up Skribble - HIAG erwirbt von Edipresse Group drei aneinandergrenzende Grundstücke - Implenia und Ina geben die Bedingungen für Bezugsrechtsemission bekannt 7 Ina-Aktien für 25 Bezugsrechte - nicht handelbar Ina: Kapitalerhöhung um 5,17 Mio Aktien - Bruttoerlös 100 Mio Fr. - Landis+Gyr: Schaffung v. Aktien - maximal 2'890'894 Stück od. 10% des Kapitals 342'305 zurückgekaufte Aktien sollen vernichtet werden - MCH Group mit Lockerungsentscheid des Bundesrats nicht ganz zufrieden - New Value 2019/20: Jahresverlust von 3,81 Mio Fr. (VJ -2,0 Mio) - Peach Property: Keine wesentlichen negativen Auswirkungen wegen Corona bisher - Romande Energie erhöht Anteil an PropTech-Start-up Tayo - Titlis-CEO Patt gibt VR-Präsidium der Tourismusorganisation Engelberg ab - Warteck: Mögliche Ertragsausfälle wegen Corona sollten verkraftbar sein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Grossaktionär Bantleon wirft LPKF-Aktienpaket auf den Markt RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Forbo: UBS senkt auf 1450 (1660) CHF - Neutral - Rieter: Baader Helvea senkt auf 75 (90) CHF - Sell - Sika: Berenberg startet mit Buy - Ziel 210 CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 5,84% - Logitech meldet Eigenanteil von 3,0549%/2,92% - Romande Energie erhöht Anteil an PropTech-Start-up Tayo - Valiant: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Cosmo Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis 2019/20 Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2019/20 (Webcast 14.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Eurozone: Verbrauchervertrauen 05/20 (11.00 Uhr) Geschäftsklima 05/20 (11.00 Uhr) - US: BIP Q1/20 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/20 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 04/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 04/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) (17.00 Uhr) - CH: KOF-Konjunkturbarometer (Freitag) Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) Detailhandelsumsätze April (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - US: Beige Book: Wirtschaftliche Aktivität ging in allen Distrikten zurück Besonders belastet sind Freizeit und Hotelgewerbe Beschäftigung ging überall zurück EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.5.: - BKB (3,10 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) per 8.6.: - Orior (2,32 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) SONSTIGES - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 (per HEUTE) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0671 - USD/CHF: 0,9684 - Conf-Future: -13 BP auf 176,43% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,474% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,16% auf 9'717 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,99% auf 1'443 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,35% auf 12'071 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,33% auf 11'658 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,79% auf 4'689 Punkte

(AWP)