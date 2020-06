(Ergänzt mit weiteren Informationen)

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag fester erwartet. Dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien, wo im Gegensatz zur Schweiz am gestrigen Pfingstmontag die Börsen offen waren und zugelegt hatten, könnte der SMI demnächst die psychologisch wichtige Marke von 10'000 Punkten ins Visier nehmen. - SMI vorbörslich: +1,3% auf 9'955 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,36% auf 25'475 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,66% auf 9'552 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,20% auf 22'326 Punkte UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan schliesst die Akquisition des Kosmetikgeschäfts von Indena ab - Julius-Bär-CEO: Asien ist für uns zum zweiten Heimmarkt geworden (Inti FuW) - Roche: Genentech erhält US-Zulassung für Tecentriq/Avastin bei Leberkrebs - Temenos und HCL Tech unterzeichnen Exklusivvereinbarung - CS: Fitch erhöht Ausblick für Rating 'A-' auf "stabil" - UBS: Fitch bestätigt Rating bei 'A+' mit Ausblick 'negativ' - Baloise vollzieht Kauf des Nichtlebenversicherungsportfolios von Athora - BVC: Moody's bestätigt Rating 'Aa2' mit Ausblick 'stabil' - Burckhardt 2019/20: Umsatz 629,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 647,1 Mio) Bestellungseingang 607,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 690,1 Mio) EBIT 54,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,9 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,50; 18/19 6,00 Fr.) Reingewinn n.M. 32,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,2 Mio) 2020/21: Umsatz von über 650 Mio Fr. und stabile Gewinnmargen erw. Langfristige Corona-Folgen lassen sich nicht abschätzen Bestellungseingang erste zwei Monate 2020/21 unter Vorjahr - Cosmo erhöht Beteiligung an Acacia Pharma - EPH Q1: Nettomieteinahmen 14 Mio USD (VJ 19 Mio) Ems Chemie führt GV im August ohne Aktionäre durch - Leclanché: Eneris investiert bis 95 Mio Fr. in Produktion und Lizenzabkommen Abkommen belastet Rechnung 2019 und bietet in Folgejahren Mehrwert geht in Europa Batterie-Partnerschaft mit Eneris Group ein - Relief Therapeutics startet erste Patientenversuche mit möglichem Covid-Mittel - Santhera schliesst Studie mit Vamorolone bei Duchenne-Muskeldystrophie ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 5,88% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Galenica: Anteil von Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Logitech: Credit Suisse Funds meldet Antel von 3,1% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - Swissquote: JPMorgan meldet Anteil unter 3% - Temenos: BlackRock und Allianz melden Beteiligungsveränderungen PRESSE DIENSTAG - MCH sucht Investoren für die Messen der Zukunft (Inti Tamedia-Zeitungen) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2019/20 (Webcast 14.30 Uhr) Mittwoch: - GV: AMS Donnerstag: - GV: Orior, Polyphor WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (09.30 Uhr) - EZ: EZB Monatsbericht 05/20 (15.45 Uhr) - US: API Ölbericht (Woche) (22.45 Uhr) - CH: Seco - BIP Quartalsschätzungen Q1 (Mittwoch) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2020 (Donnerstag) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB sieht weiteren Spielraum bei der Bilanz als auch bei den Zinssätzen (Inti Zurbrügg) - US: Bauausgaben APRIL -2,9% GG Vormonat (Prognose -7,0) ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie Mai 43,1 PKT (Prognose 43,8) Markit-PMI Industrie Mai 39,8 Pkt (Prognose 40,0) - 2. Schätzung - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Orior (2,32 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0702 - USD/CHF: 0,9611 - Conf-Future: +46 BP auf 177,02% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,471% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,95% auf 9'831 Punkte - SLI (Freitag): -1,00% auf 1'461 Punkte - SPI (Freitag): -0,68% auf 12'246 Punkte - Dax (Freitag): -1,65% auf 11'587 Punkte -

