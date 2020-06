STIMMUNG - Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt gut, der SMI dürfte gemäss den vorbörslichen Angaben wieder klar im Plus eröffnen und dabei die Marke von 10'000 Punkten überschreiten. - SMI vorbörslich: +0,71% auf 10'022,18 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,05% auf 25'743 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,59% auf 9'608 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,17% auf 22'586 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA erweitert Prüfung für Ofatumumab (OMB 157) Regulatorische Massnahmen nun für September 2020 erwartet - SGS übernimmt französische CTA Gallet - Autoneum: Ausmass der Covid-19-Krise weiter nicht abschätzbar Umsatzrückgang wird deutliche Spuren im H1-Ergebnis hinterlassen Im H1 Konzernverlust im höheren zweistelligen Millionenbereich - Interroll: CEO Paul Zumbühl soll Urs Tanner als VRP ablösen - Landis+Gyr-Chef: Visibilität nimmt zu mit Abflachen der Coronakrise - Minoteries ernennt Alain Raymond per Mitte 2021 zum neuen CEO - MCH: Kt. Basel-Stadt will an allfälliger Kapitalerhöhung nicht mitmachen Verhandlungen mit potenziellen Investoren werden intensiv vorangetrieben - SHL Aktionäre wählen an a.o. GV Yehoshua Abramovich in VR - Sulzer beteiligt sich mit 25 Prozent an Tamturbo Plc - VP Bank ernennt Tobias Wehrli zum Leiter Intermediaries & Private Banking - IGEA Pharma: Lieven Baten soll an GV in VR einziehen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SWISS mit operativem Quartalsverlust von 84,1 Mio Franken im ersten Quartal - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Blackstone Resources: Blackstone Res. meldet Veräusserungspositionen von 2,46% - Blackstone Resources: Blackstone Resources meldet Eigenanteil von 2,9%/7,67% - Dufry: BlackRock senkt Anteil auf 4,46% - Galenica: Anteil von Norges Bank meldet Anteil von 2,999% - Julius Bär: BlackRock meldet Antel von zuletzt 4,92% - Landis+Gyr: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,19% - Lastminute.com: Credit Suisse Funds melden Anteil von 3,1% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,88% - Sika: Schenker-Winkler Holding senkt Anteil unter 3% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 9,87% - Stadler Rail: Peter Spuhler erhöht Anteil auf 41,5% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,89% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 11,02% - Vifor: Blackrock erhöht auf 10% - Zur Rose: JPMorgan erhöht in zwei Schritten auf 3,636% - PRESSE MITTWOCH - BKW-Chefin warnt vor kritischer Versorgungssituation mit Strom (Tagi) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Mittwoch: - GV: AMS Donnerstag: - GV: Orior, Polyphor Freitag: - PEH: Ergebnis 2019/20 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste Mai 2020 (endgültig) (10:00) - GB: PMI Dienste Mai 2020 (endgültig) (10:30) - EU: Erzeugerpreise April 2020 (11:00) Arbeitslosenzahlen April 2020 (11:00) - US: ADP-Beschäftigung Mai 2020 (14:15) PMI Dienste Mai 2020 (endgültig) (15:45) Auftragseingang Industrie April 2020 (16:00) ISM Dienste Mai 2020 (16:00) Auftragseingang langlebige Güter April 2020 (endgültig) (16:00) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) (16:30) - CH: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2020 (Donnerstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: BIP real Q1 2020 bei -2,6% gg VQ (AWP-Umfrage: -2,5 bis -1,2) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Orior (2,32 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) SONSTIGES - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0775 - USD/CHF: 0,9616 - Conf-Future: -136 BP auf 175,74% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,432% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,22% auf 9'951 Punkte - SLI (Dienstag): +1,72% auf 1'486 Punkte - SPI (Dienstag): +0,91% auf 12'358 Punkte - Dax (Dienstag): +3,75% auf 12'021 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,02% auf 4'859 Punkte

