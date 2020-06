STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss vorbörslichen Indikationen zum Wochenschluss den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Ob die Phase der Gewinnmitnahmen damit bereis ausgestanden ist, werde sich aber noch zeigen müssen, sagt ein Händler. Am Vortag waren die Kurse gefallen, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) eine neue Geldschwemme in Aussicht gestellt hatte. - SMI vorbörslich: +0,67% auf 10'143,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,05% auf 26'282 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,69% auf 9'616 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,34% auf 22'773 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza: Neuer CEO Pierre-Alain Ruffieux per 1. November - Novartis: legt positive Studiendaten zum Enerzair Breezhaler vor - Flughafen Zürich 2020: Keine Aussage zum erwarteten Verkehrsvolumen möglich Vorkrisenniveau dürfte im Jahre 2023 wieder erreicht werden Passagierzahlen für April und Mai um rund 99% gesunken Entlastet Mieter durch Teilverzicht auf Minimumgarantie Keine Mieterabsagen für The Circle Reduktion der Betriebskosten und Investitionen - Highlight E&E schlägt zwei neue Mitglieder in Verwaltungsrat vor - Hochdorf: Jürg Oleas, Andreas Herzog, J.-P. Rochat und Ralph Siegl neu in VR Antrag auf Sonderprüfung in Traktandenliste der GV aufgenommen - Leclanché 2019: Definitiver EBITDA -67,9 Mio Fr (VJ -39,1 Mio) Hauptaktionär wandelt total 50,9 Mio Fr. Schulden in Eigenkapital - Orior-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu - Polyphor-Aktionäre heissen alle Anträge des Verwaltungsrats gut - Varia US-VR: Beantragt für GJ 2019 zusätzl. Dividende von 0,60 Fr. je Aktie Mieteinnahmen über den Erwartungen - Wisekey: Cesar Martin-Perez wird Verkaufsdirektor für Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - ABB: Deutsche Bank erhöht auf 19 (18) CHF - Hold - Bobst: Research Partners erhöht auf 75 (65) CHF - Kaufen - Partners Group: Baader Helvea senkt auf 828 (850) CHF - Add - SGS: Goldman Sachs senkt auf 1900 (2000) CHF - Sell - Stadler Rail: UBS senkt auf 42,50 (43,50) CHF - Neutral - Valora: Research Partners senkt auf Halten (Kaufen) Research Partners erhöht auf 220 (200) CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - U-blox: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% PRESSE FREITAG - Credit-Suisse-Kredite: Die Moçambique-Affäre erreicht die Schweiz (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - The Native: Ergebnis 2019 Dienstag: - GV: Addex, Lem, Obseva, Walliser KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Arbeitsmarktbericht 05/20 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 04/20 (21.00 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen April 2020/Wintersaison (Montag) - SNB: Devisenreserven Mai 2020 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2020 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - DE: Auftragseingang Industrie April -36,6% GG Vorjahr (Prognose -29,7) Auftragseingang Industrie April -25,8% GG Vormonat (Prognose -19,9) EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Orior (2,32 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) per 11.6.: - Walliser KB (3,35 Fr.) SONSTIGES - Börse in Dänemark geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0853 - USD/CHF: 0,9547 - Conf-Future: Conf-Future: -31 BP auf 174,95% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,374% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,06% auf 10'076 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,90% auf 1'515 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,97% auf 12'462 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,45% auf 12'431 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,21% auf 5'012 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)