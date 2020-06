STIMMUNG - Nach dem jüngsten Rally zeichnet sich zu Beginn der neuen Woche eine leichte Konsolidierung ab. Grundsätzlich bleiben die Marktteilnehmer aber weiter optimistisch in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung und entsprechend für zyklische Werte. - SMI vorbörslich: -0,32% auf 10'158,14 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +3,15% auf 27'111 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,06% auf 9'814 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,15% auf 23'127 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont: Stuhl der Personalchefin scheint zu wackeln - Roche-Chef sieht Tiefpunkt wegen Coronapandemie durchschritten (Inti FuW) - SIKA übernimmt ägyptischen Hersteller von Abdichtungssystemen - Ams verlängert Vertrag mit COO Thomas Stockmeier bis Ende 2023 - BKW tritt in den Gasmarkt ein - Gurit treibt Schliessung des Aerospace Werks in Zullwil voran - Komax-Chef rechnet mit Umsatzeinbruch von einem Viertel (Inti FuW) - Leclanché: Christophe Manset soll neu in VR anstelle von David Anthony Ishag - MCH Group sagt die Art Basel im September 2020 ab - Ägyptische Orascom-Tochter erzielt im ersten Quartal weniger Umsatz - Relief Therapeutics weitet Studie zur Coronabehandlung aus - Schlatter-CEO sieht Zurückhaltung in allen Märkten (Inti Moneycab) - The Native verschiebt Publikation des Geschäftsberichts erneut - Von Roll gewinnt Grossauftrag für Elektromobilität - zweistellige Mio-Bereich - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo H1: Nettoergebnis -24 Mio Fr. (VJ 435 Mio) EBIT 329 Mio Fr. (VJ 403 Mio) Gesamtleistung 2,79 Mrd Fr. (VJ 2,55 Mrd) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Implenia: Sculptor Capital vermeldet Erwerbspositionen von 5,41% - Leonteq: Gruppe Raiffeisen/Ruflin meldet Anteil von 39,98% - Logitech: Norges Bank meldet Antel von 2,34% - Medartis: Endeavour Medtech meldet Anteil von 5,16% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - SPS: BlackRock meldet Anteil von 9,87% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,5% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - GV: Addex, Lem, Obseva, Walliser KB Mittwoch: - ABB: CEO first perspectives (Webcast) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen April 2020/Wintersaison (08:30) - EU: Sentix-Investorvertrauen (10:30) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Mai 2020 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion April -25,3 % gg Vorjahr (Prognose -24,8) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.6.: - Orior (2,32 Fr.) - TKB (2,80 Fr.) per 11.6.: - Walliser KB (3,35 Fr.) SONSTIGES - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0870 - USD/CHF: 0,9632 - Conf-Future: -58 BP auf 173,88% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,334% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,14% auf 10'190 Punkte - SLI (Freitag): +1,38% auf 1'536 Punkte - SPI (Freitag): +0,82% auf 12'564 Punkte - Dax (Freitag): +3,36% auf 12'848 Punkte - CAC 40 (Freitag): +3,71% auf 5'198 Punkte

