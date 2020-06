STIMMUNG - Die Aufwärtsbewegung am Schweizer Aktienmarkt dürfte trotz mässiger US-Vorgaben weitergehen. Insgesamt würden die Akteure aber eher zurück- haltend agieren, da am Abend die US-Notenbank Fed neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmark abgeben wird, heisst es im Markt. - SMI vorbörslich: +0,32% auf 10'216,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,09% auf 27'272 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,29% auf 9'954 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,35% auf 23'172 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco ernennt Corinne Ripoche zur Chefin von Adecco Staffing Americas - AMS verlängert Vertrag mit CBO Mark Hamersma bis 2023 - Temenos-CEO rechnet mit Erholung im zweiten Semester (Inti FuW) - Addex-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen des Verwaltungsrates zu - BCJ vergibt Covid-Darlehen in Höhe von 50 Millionen Franken - GAM-CEO: Verkauf der Gesellschaft steht nicht mehr zur Debatte (Inti FuW) - Lem-Aktionäre stimmen an Generalversammlung allen Anträgen zu - Mobilezone modernisiert bis 2023 alle 120 Shops - Obseva-Aktionäre genehmigen an GV alle VR-Anträge - SPS hat 75% der verfügbaren Flächen bei JED Schlieren vermietet - Walliser Kantonalbank-Aktionäre stimmen an GV allen Traktanden zu - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Gruppe Travel Retail meldet leicht tieferen Anteil von 8,94%/2,75% - Galenica: Blackrock erhöht leicht auf 3,05% - Komax: Credit Suisse Funds erhöhen auf 3,04% - Logitech: Credit Suisse Funds senkt Antel auf <3% - Medacta: Artisan Partners Funds meldet Anteil von 3,02% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 2,996% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 9,64% - Veraison baut Zehnder-Beteiligung ab - Zehnder: Veraison senkt Anteil auf 2,96% PRESSE MITTWOCH - Julius Bär: Finma untersucht weiteren Geldwäschereifall in Argentinien (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: CEO first perspectives (Webcast) Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2020 (nachbörslich) - GV: Flughafen Zürich, Sonova Freitag: - Ina Invest: Erstkotierung an SIX Swiss Exchange WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) - FR: OECD Economic Outlook (11.00 Uhr) - EU: Rede von EZB-Direktorin Isabel Schnabel (13.00 Uhr) Rede von EZB-Vizepräsident De Guindos (online; 15.30 Uhr) - US: Verbraucherpreise 05/20 (14.30) Realeinkommen 05/20 (14.30) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; 20.30 Uhr Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) - WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6.) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.6.: - Walliser KB (3,35 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0786 - USD/CHF: 0,9492 - Conf-Future: -22 BP auf 171,45% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,324% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,32% auf 10'185 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32% auf 1'524 Punkte - SPI (Dienstag): +0,33% auf 12'564 Punkte - Dax (Dienstag): -1,57% auf 12'618 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,55% auf 5'095 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)