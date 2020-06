STIMMUNG - Anleger sorgen sich wieder stärker über die konjunkturelle Entwicklung und um eine zweite Welle der Ausbreitung von Covid-19 in den USA. Angesichts des starken Kursanstiegs nach dem Corona-Crash Mitte März stelle sich die Frage, ob die Börsen der Wirtschaft nicht zu weit vorausgelaufen seien - SMI vorbörslich: -0,71% auf 9'759,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -6,90% auf 25'128 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -5,27% auf 9'493 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,07% auf 22'232 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé prüft Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika - Richemont: Personalchefin Sophie Guieysse tritt per sofort zurück - Implenia: Ausgabepreis für Ina-Invest-Aktien erreicht Maximum von 22,42 Fr. Nach Abschluss des Spin-Off hält Holding 57% und Implenia 43% - Veraison kritisiert "Verzögerungstaktik" des Aryzta-Verwaltungsrates vorbörsliche Indikation -1,8% - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Mai -98,4% gg VJ auf 43'852 Langsame Erholung seit Juni Keine Aussage zum Verkehrsvolumen für 2020 möglich - Cosmo erhält Zulassung für GI-Genius-System in VAE - HBM Healthcare verkauft Beteiligung an Corvidia Therapeutics an Novo Nordisk - Parjointco hält 89,09% des Aktienkapitals und 94,00% der Stimmen an Pargesa - SIG Combibloc kündigt Refinanzierung an - Stadler: 20 zusätzliche Capricorn-Triebzüge für die Rhätische Bahn Auftrag hat Wert von 172,9 Mio Fr. - Valora: Coronakrise führt bei Valora weiterhin zu starken Umsatzeinbussen Rechnen für 2020 mit klar negativem Effekt auf EBIT und Reingewinn vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Gewinnwarnung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler: Zusammenarbeit mit Big Idea zur Förderung nachhaltiger Proteine - Migros-Regionalchef Piller bestreitet Verstrickung in Wahlfälschung RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - ABB: Julius Bär erhöht auf 23,00 (21,50) CHF - Buy - Barry Callebaut: CS senkt auf 2075 (2100) CHF - Outperform Barclays senkt auf 1950 (2000) CHF - Equal Weight - Cosmo: Research Partners startet mit Kaufen - Ziel 87,50 CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cassiopea: Neue Lock up-Gruppe meldet Anteil von 4,84% - DKSH: Fidelity Funds meldet Anteil von 3,04% - Implenia: Norges Bank senkt Anteil auf 2,79% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 28,74% - SIG Combibloc: Norges Bank meldet 3,49% - FIL Limited senkt auf 1,87% - Vifor: Blackrock meldet höheren Anteil von 10,06% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ina Invest: Erstkotierung an SIX Swiss Exchange Montag: - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Dienstag: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Verbraucherpreise (08.45 Uhr) - ES: Verbraucherpreise (09.00 Uhr) - IT: Arbeitslosenquote Q1/20 (10.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion 04/20 (11.00 Uhr) - US: Im- und Exportpreise 05/20 (14.30 Uhr) - Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/20 (16.00 Uhr) - CH: BFS: Parahotellerie im Q4 und GJ 2019 (Montag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2020 (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2020 (Dienstag) - KOF Konjunkturprognose Sommer (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Börsen in Russland geschlossen, Feiertag "Tag Russlands" - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - per 22.6: BCV und Idorsa neu im Stoxx Europe 600 vertreten - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag heute, 12.6.) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.6.: - Lem (40,00 Fr.) per 19.6.: - Züblin (1,00 Fr., aus Reserven) per 23.6.: - Minoteries (8,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0675 - USD/CHF: 0,9449 - Conf-Future: +140 BP auf 174,18% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,36% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -3,14% auf 9'829 Punkte - SLI (Donnerstag): -3,49% auf 1'465 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,83% auf 12'166 Punkte - Dax (Donnerstag): -4,47% auf 11'970 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -4,71% auf 4'816 Punkte

