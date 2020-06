STIMMUNG - Die Korrekturphase an den Börsen ist noch nicht ausgestanden. Die Angst vor einer zweiten Welle der Ansteckungen mit dem Corona-Virus greift nach einem neuenm Ausbruch in Peking um sich. Die Anleger fürchteten die Folgen eines neuerlichen Herunterfahrens der Wirtschaft. Möglicherweise sei der Markt doch etwas zu optimistisch gewesen, was die Zeit nach Corona betreffe, heisst es. - SMI vorbörslich: -1,54% auf 9'645,10 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,90% auf 25'606 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,01% auf 9'589 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,89% auf 21'661 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert positive Daten für Venclexta-Kombination bei Leukämie sieht Wirksamkeit von SMA-Kandidat Risdiplam durch Daten untermauert - Orascom DH Q1: Gruppenumsatz 92,9 Mio Fr. (VJ 98,1 Mio) Adj. EBITDA von 15,2 Mio Fr. (VJ 20,6 Mio) Nettoergebnis n.M -4,9 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) Weiterhin keine Guidance für 2020 - Sensirion erhöht Ausblick für das Geschäftsjahr Umsatz für Gesamtjahr von 200-240 Mio Franken erwartet verbesserte bereinigte EBITDA-Marge erwartet - Datacolor reduziert Mitarbeiterbestand im oberen einstelligen Prozentbereich - Hochdorf beantwortet Aktionärs-Fragen im Vorfeld der Generalversammlung - LumX beantragt bei Aktionären Schaffung von bis zu 75 Millionen neuen Aktien - The Native: Yuri Istomin steigt mit 9,68% ein, FBNK reduziert auf 14,39% - Tornos: CFO Bruno Edelmann verlässt Unternehmen - Luc Widmer wird Nachfolger NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Barry Callebaut: UBS senkt auf 2050 (2100) CHF - Buy - Idorsia: Deutsche Bank nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 38 CHF - LafargeHolcim: Citigroup erhöht auf 49 (48) CHF - Buy - Richemont: Bernstein senkt auf 70 (75) CHF - Outperform - Swatch: Bernstein senkt auf 190 (205) CHF - Market Perform - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet Anteil von 4,48% - Credit Suisse: Blackroch meldet Erwerbspositionen von 5,03% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - LumX: Roland Leutwiller meldet Anteil von 4,66% - Newron: Aviva senkt Anteil auf 4,78% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,007% - Swiss Re: ELM und BlackRock melden Anteilsveränderungen - The Native erhält mit Yuri Istomin neuen Aktionär - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 10,01% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Ankündigung Dienstag: - Keine Ankündigung Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH:BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2020 (08:30) - EU: Handelsbilanz April 2020 (11:00) - US: Empire State Index Juni 2020 (14:30) - CH: Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2020 (Dienstag) KOF Konjunkturprognose Sommer (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.6.: - Lem (40,00 Fr.) per 19.6.: - Züblin (1,00 Fr., aus Reserven) - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0699 - USD/CHF: 0,9526 - Conf-Future: -51 BP auf 173,69% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,437% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,33% auf 9'796 Punkte - SLI (Freitag): -0,18% auf 1'462 Punkte - SPI (Freitag): -0,34% auf 12'125 Punkte - Dax (Freitag): -0,18% auf 11'949 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,49% auf 4'839 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)