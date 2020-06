STIMMUNG - Nach den jüngsten Gewinnen rechnen Händler mit Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung. Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle mit Covid-19-Pandemie hat merklich zugenommen, nachdem es in China es zu Neuinfektionen gekommen ist und die Regierung in Peking die Massnahmen wieder verschärft hat. - SMI vorbörslich: -0,39% auf 10'162,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,65% auf 26'120 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,15% auf 9'911 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,45% auf 22'354 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS-Übernahmeziel Osram erwartet für 2020 Umsatzrückgang von 15 bis 19% erwartet leichte Erholung nach schwachem Q3 - Novartis dehnt mit Partnern Sichelzellprogramm auf Ostafrika aus - Roche: Tecentriq-Kombination erreicht Studien-Ziele bei bestimmten Brustkrebs Mittel Actemra gegen Covid-19 gemäss Studie kaum wirksam - Swatch: Longines-Chef Walter von Känel geht in Ruhestand Rado-Chef Matthias Breschan wird Longines-CEO Sylvain Dolla wird Nachfolger von Tissot-CEO François Thiébaud - Swiss Re ernennt Michael Rüsch zum Schweiz-Chef von Corso - Achiko: Aktionäre stimmen Verlegung von Hauptsitz in die Schweiz zu - Cassiopea erzielt 23,25 Mio Euro mit Bezugsrechtsangebot - Helvetia: Patria kauft neue Aktien entsprechend ihrer Beteiligung von 34,09% Bruttoerlös von rund 300 Mio Franken mit Aktienplatzierung zu teilweiser Finanzierung von Caser-Übernahme platziert 3,3 Mio neue Aktien zu 91.00 je Aktie platziert bis zu 3,4 Milo neue Namenaktien - 6,8% von Aktienkapital - Kudelski: Taiwan Broadband Communications wählt Nagra-TV-Sicherungsprodukt - Orior: Coronakrise gut gemeistert Wachstum im Detailhandel kompensiert Einbussen zu grossen Teilen - Relief Therapeutics verschiebt Generalversammlung wegen formaler Mängel - Romande Energie: Leiter der Einheit Solutions Energie tritt 2021 ab - Sunrise übernimmt Web-TV-Firma Wilmaa - Wisekey verstärkt seinen Beirat mit Daniel Kerimi - Züblin-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Sinochem schafft neue Syngenta-Gruppe mit Sitz in der Schweiz CEO der neuen Syngenta-Gruppe wird Erik Fyrwald Syngenta-Gruppe besteht aus Syngenta, Adama und Teilen von Sinochem - Horst Johner wird neuer Personalchef bei der BLS RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Georg Fischer: UBS erhöht auf 1065 (1050) CHF - Buy - Jungfraubahn: Research Partners senkt auf Verkaufen (Halten) Research Partners senkt auf 110 (135) CHF - Kühne + Nagel: Bernstein erhöht auf Outperform (Market Perform) Kühne + Nagel: Bernstein erhöht auf 170 (150) CHF - Sunrise: JPMorgan nimmt mit Overweight wieder auf - Ziel 93 CHF - Swisscom: JPMorgan erhöht auf 527 (521) CHF - Neutral WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Prudential Assurance meldet Anteil von 3,16% - Credit Suisse meldet Eigenantel von 5,05% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Mobimo: Norges Bank meldet Anteil von 2,88% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,8% - Tecan: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Zur Rose: UBS Group meldet Anteil von 9,93% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine weiteren Termin Freitag: - GV: Groupe Minoteries, Relief Montag: - The Native: Ergebnis 2019 - GV: HBM Healthcare WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Baupreisindex im April 2020 (08.30 Uhr) SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) SNB Zahlungsbilanz Q1 (Montag) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Philly Fed Index 06/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Frühindikator 05/20 (16.00 Uhr) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Mai zum VM real -0,2%, nominal -1,2% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Mai 2,81 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe Mai zum VM real +13,0%, nominal +9,8% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte Mai unb. 655,6 Mio Fr. (nom. -68%, real -68% gg VJ) SNB veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2020 SNB: Abschwung und Unsicherheiten sind Herausforderungen für Grossbanken SNB: Ausmass der Corona-Auswirkungen auf Inlandbanken noch sehr unsicher SNB: Beide Grossbanken sind gut aufgestellt für Herausforderungen SNB: Einige Inlandsbanken werden wohl Verluste erleiden SNB: Kalibrierung der TBTF-Kapitalanforderungen sind notwendig SNB: Ungleichgewichte auf dem Immobilienmarkt sind ein Risiko für Zukunft SNB: Verschlechterung der Aussichten Herausforderung für Inlandsbanken SNB: Widerstandsfähigkeit der inländischen Banken dürfte angemessen sein EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.6.: - Züblin (1,00 Fr., aus Reserven) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - per 22.6: BCV und Idorsa neu im Stoxx Europe 600 vertreten - SIX: Neue Handelsperiode "Handel zum Schlusskurs" 17.30-17.40 Uhr (per 22.6.) Anpassung Ad-hoc-Publikationszeitpunkt: am Abend ab 17.40 Uhr (per 22.6.) - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Cassiopea (Bezugsrechtsemission 3.-17.6.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0681 - USD/CHF: 0,9494 - Conf-Future: -11 BP auf 173,28% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,378% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,67% auf 10'202 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,15% auf 1'517 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,76% auf 12'625 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,54% auf 12'382 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,88% auf 4'996 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)