STIMMUNG - Nach dem schwachen Wochenstart stehen die Ampeln am Dienstag wieder auf grün. Unterstützung erhält der Markt dabei von den Vorgaben aus Übersee. In den USA war die Wall Street am Montag im Handelsverlauf klar ins Plus gedreht, und auch in Asien greifen Investoren bei Aktien zu. - SMI vorbörslich: +0,61% auf 10'213,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,59% auf 26'025 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,11% auf 10'056 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,60% auf 22'571 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - Bellevue: Buchhalterischer Fehler führt zur Gewinnkorrektur nach oben Group korrigiert Konzerngewinn 2019 auf 14,0 Mio von 11,4 Mio Fr. Anpassung hat keine Auswirkungen u.a. auf Dividendenpolitik - Cassiopea veröffentlicht Resultate aus Studie mit Clascoterone in Fachjournal - Cosmo gibt die behördliche Genehmigung für GI-Genius in Israel bekannt - Eastern Property kauft Liegenschaft in Wien - HBM-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen des Verwaltungsrates zu - Santhera: GB-Behörde erneuert EAMS Scientific Opinion für Idebenon - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Credit Suisse: Citigroup erhöht auf 15,50 (14,30) CHF - Buy - LafargeHolcim: Société Générale erhöht auf Buy (Hold) Société Générale erhöht auf 47 (45) EUR - Lonza: Jefferies erhöht auf 590 (420) CHF - Buy - Richemont: Deutsche Bank senkt auf 76 (78) CHF - Hold - Swatch: Deutsche Bank senkt auf 245 (250) CHF - Hold - Swiss Life: Berenberg nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 450 CHF - Swiss Re: Berenberg nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 99 CHF - UBS: Citigroup erhöht auf 15,50 (14,50) CHF - Buy - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Anteil von BlackRock sinkt auf 2,9% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% - LumX: Roland Leutwiller meldet leicht höheren Anteil von 5,01% - Santhera meldet Eigenanteil von 9,23%/65,39% - PRESSE DIENSTAG - SNB: Zurbrügg wehrt sich gegen Politisierung der Notenbank-Gewinne (Inti NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: EEII Mittwoch: - Carlo Gavazzi: Ergebnis und Online-BMK 2019/20 GV: Alpiq, CiCom Donnerstag: - GV: Zwahlen et Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) (10.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/20 (vorläufig) (15.45 Uhr) Neubauverkäufe 05/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) - CH: CS-CFA Index Juni (Mittwoch) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Minoteries (8,00 Fr.) per 26.6.: - Burkhalter (3,70 Fr.) SONSTIGES Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) Dekotierungen: - LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0671 - USD/CHF: 0,9473 - Conf-Future: +18 BP auf 173,63% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,406% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,12% auf 10'151 Punkte - SLI (Montag): -0,94% auf 1'511 Punkte - SPI (Montag): -0,93% auf 12'572 Punkte - Dax (Montag): -0,55% auf 12'263 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,62% auf 4'949 Punkte

