STIMMUNG - Die Markteilnehmer sind weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle hin und hergerissen. Für Erleichterung sorgten zuletzt beruhigende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China. Im Fokus ist heute derweil das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland. - SMI vorbörslich: -0,14% auf 10'231,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,50% auf 26'156 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,74% auf 10'131 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07% auf 22'565 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel: Mehrjährige Vereinbarung mit Pearson Italien - Basilea schliesst Sale-and-Lease-Back-Vertrag für Konzernzentrale ab - Bruttoerlös aus Verkauf beläuft sich auf rund 19 Mio Fr. - Basilea lanciert Platzierung einer Wandelanleihe (max. 125 Mio Fr.) - Carlo Gavazzi 2019/20: Umsatz 148,5 Mio Fr. (VJ 155,0 Mio) EBIT 10,8 Mio Fr. (VJ 15,2 Mio) Reingewinn 6,1 Mio Fr. (VJ 10,7 Mio) VR schlägt Dividendenverzicht vor (VJ 12,00 Fr.) Pandemie beeinträchtigt Ergebnis in kommenden Monaten weiter - Dufry implementiert globales Restrukturierungs-Programm will die Personalkosten um 20 bis 35 Prozent senken - Alpine Select eröffnet zweite Handelslinie für Aktienrückkauf - EEII-Aktionäre stimmen an Generalversammlung allen Anträgen zu - Helvetia hat Hybridanleihe über 600 Mio EUR emittiert - Caser-Kauf finanziert - Relief Therapeutics und NeuroRx erhalten Fast-Track-Status für Corona-Studie - Vontobel-CEO: Neugeld-Ziel ist im derzeitigen Umfeld "ambitioniert" (Inti FuW) - V-Zug bekommt Coronakrise nur leicht zu spüren und setzt Transformation fort - Wisekey nimmt Philippe Gerwill in Beraterstab auf - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: J. Safra Sarasin Investmentfonds senkt Anteil auf 2,70% - Dufry: Anteil von BlackRock steigt auf 3,78% - Klingelnberg: Capital Group senkt Anteil auf 2,726% - Komax: Veraison meldet Anteil von 3,9%, BlackRock von 2,74% - Lem: Gruppe Wemaco meldet Anteil von 51,14% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,08% - Santhera: Fabrice Evangelista meldet Erwerbspositionen von 32,19% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - SoftwareOne: Gruppe Kohlberg hält noch 10,7% - Beat Curti ist ausgetreten PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Alpiq, CiCom Donnerstag: - Swiss Re: Media Day - GV: Zwahlen et Mayr Freitag: - GV: Highlight Event, Perfect Holding, Varia US WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Juni (10.00 Uhr) - FRA: Geschäftsklima 06/20 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen (08.45 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima 06/20 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 04/20 (15.00 Uhr) EIA Energieministerium, Ölbericht (16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) Dekotierungen: - LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.6.: - Burkhalter (3,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0684 - USD/CHF: 0,9436 - Conf-Future: -33 BP auf 173,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,393% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,94% auf 10'247 Punkte - SLI (Dienstag): +1,02% auf 1'526 Punkte - SPI (Dienstag): +0,72% auf 12'663 Punkte - Dax (Dienstag): +2,13% auf 12'524 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,39% auf 5'018 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)