STIMMUNG - Eine Stabilisierung ist nicht in Sicht. Steigende Coronavirus-Fälle verstärken an den Aktienmärkten rund um den Globus die Furcht der Anleger vor einer zweiten Virus-Welle. Doch auch die Handelsspannungen zwischen China und den USA irritieren die Märkte und deren Vertrauen in eine rasche Erholung der Wirtschaft. - SMI vorbörslich: - Dow Jones (Mittwoch): -2,72% auf 25'446 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,19% auf 9'909 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,04% auf 22'299 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler bringt "coronakompatible" Lifte auf den Markt - MCH Group kann auf finanzielle Unterstützung des Kantons Basel-Stadt zählen Kanton will Darlehen von 30 Mio Fr. in Aktienkapital umwandeln - Ascom gewinnt Auftrag über 1,9 Mio Franken aus Finnland - Basilea kündigt teilweises Rückkaufangebot für Wandelanleihen an platziert die geplante Wandelanleihe im Umfang von 125 Mio Fr. - Bobst 2020: Prognose für Umsatz und Resultat derzeit nicht möglich H1: EBIT wird circa 50 bis 60 Mio unter Vorjahr ausfallen Umsatz wird mehr als 200 Mio tiefer ausfallen als H1 2019 Philippe Milliet tritt aus GL zurück - CEO Bobst übernimmt a. i. - Burkhalter-Aktionäre stimmen Schaffung von genehmigtem Kapital zu - DKSH schliesst Vereinbarung mit indischer Biotech-Firma Biocon - Hochdorf: Geza Somogyi wird neuer COO der Gruppe - LM Group: spürt erste Erholung bei den Buchungen - V-Zug geht an die Börse - Metall Zug-Aktionäre behalten Kontrolle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Jet Aviation streicht 200 Arbeitsplätze am Flughafen Basel-Mulhouse - Swiss: Lufthansa-Grossaktionär macht Weg für Rettung frei RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Credit Suisse: Deutsche Bank erhöht auf 11 (10) CHF - Buy - Julius Bär: Deutsche Bank erhöht auf 44 (36) CHF - Hold - Partners Group: Credit Suisse erhöht auf 960 (925) CHF - Outperform - Sonova: UBS senkt auf Neutral (Buy) - Swisscom: Goldman Sachs erhöht auf 428 (370) CHF - Sell - Flughafen Zürich: Barclays senkt auf 147 (155) CHF - Overweight - Sunrise: Goldman Sachs erhöht auf Buy (N) - Ziel 111 (80) Fr. WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Norges Bank meldet Anteil von 3,52% - Ina Invest: CACEIS meldet Anteil von 3,21% - Kardex: Kabouter Management meldet Anteil von 3,21% - SoftwareOne: UBS Fund Management meldet Anteil von zuletzt 3,03% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,04% - Swissquote: JPMorgan erhöht Anteil auf 3,427% - U-blox: Baillie Gifford & Co senkt Anteil auf 4,997% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: Media Day - GV: Zwahlen et Mayr Freitag: - GV: Highlight Event, Perfect Holding, Varia US Montag: - GV: Clariant, SF Urban WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EZ: EZB Sitzungsprotokoll 4.6.20 (13.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 05/20 (vorläufig) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 05/20 (vorläufig) BIP Q1/20 (3. Veröffentlichung) Privater Konsum Q1/20 (3. Veröffentlichung) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - CH: SNB - Zahlungsbilanz Q1 (Montag 09.00 Uhr) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.6.: - Burkhalter (3,70 Fr.) per 2.7.: - Siegfried (2,80 Fr. Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - Börsen in Hongkong und Schanghai feiertagsbedingt geschlossen Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) Dekotierungen: - LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,0664 - USD/CHF: 0,9488 - Conf-Future: -15 BP auf 173,13% - SNB: Kassazinssatz -0,377% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -2,19% auf 10'022 Punkte - SLI (Mittwoch): -2,13% auf 1'494 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,95% auf 12'416 Punkte - Dax (Mittwoch): -3,43% auf 12'094 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -2,92% auf 4'871 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)