STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag dank positiver Vorgaben aus den USA an den Aufwärtstrend vom Vortag anknüpfen. An der Wall Street hatten die Anleger dank starker Konjunkturzahlen die Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle verdrängt. Im Verlauf könnten die Anschlusskäufe nachlassen, da die Risikoneigung vor dem Wochenende ebenfalls abnehme, heisst es weiter. Die Anleger bleiben nach Ansicht von Händlern hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten. - SMI vorbörslich: +0,66% auf 10'156,11 Punkt (SMI Vortag: +0,68%) - Dow Jones (Donnerstag): +1,18% auf 25'746 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,09% auf 10'017 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,24% auf 22'536 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Haben keine Kenntnis über Untersuchung oder Anfrage von Aufsichtsbehörde - Novartis wird überrissener Preis von Blutkrebs-Therapie vorgeworfen - Novartis und Alcon zahlen 345 Mio USD Busse wegen Korruptionsvorwürfen - Richemont: Philippe Fortunato wird per 1. September CEO des Mode-Geschäfts - Roche lanciert schnellere und genauere Diagnosen für NSCLC-Lungenkrebs - Achiko erhält Genehmigung für Einführung von Covid-19-App in Indonesien - Cosmo erhält positive EMA-CHMP-Stellungnahme für Methylenblau MMX - Helvetia schliesst die Übernahme von Caser ab - Molec. Partners: FDA beantwortet Abicipar-Antrag mit Complete Response Letter FDA weist auf ungünstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis hin - Sulzer: Restrukturierungskosten von rund 60 Mio Fr. im 1. Halbjahr Nettoergebnis im 1. Halbjahr deutlich unter Vorjahr - Zur Rose: übernimmt Versand- und Diabetes-Aktivitäten der Apotal-Gruppe Finanzierung aus vorhandenen Barmitteln und der Ausgabe von Aktien Apotal erwirtschaftet einen Umsatz von 157 Mio Euro Gesamtkaufpreis ist Multiple von maximal 0,4x des Umsatzes 2020 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB ernennt Florence Schnydrig Moser zur neuen Leiterin Private Banking RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Adecco: JPMorgan erhöht auf 55 (50) CHF - Neutral - SGS: JPMorgan erhöht auf 2400 (2300) CHF - Neutral - Medacta: UBS senkt auf 78 (79) CHF - Neutral WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse meldet Eigenantel von 4,67% - Dufry: Anteil von BlackRock sinkt auf 2,99% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,24% - Implenia: Norges Bank meldet Anteil von 2,86% - Julius Bär: T. Rowe Price Associates erhöhen Anteil auf 3,18% - Meyer Burger: Sentis meldet Erwerbspositionen von 621,6% - Sensirion: Gottlieb Knoch meldet Anteil von 4,94% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,86% - Temenos: BlackRock senkt Anteil auf 4,73% - Zur Rose: UBS Group meldet Anteil von 9,9% PRESSE FREITAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Highlight Event, Perfect Holding, Varia US Montag: - GV: Clariant, SF Urban Dienstag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - SHL: aoGV u.a. zu Wahl Erez Nachtomy als CEO, Tel-Aviv - GV: Hochdorf, Landis+Gyr, Leclanché, LumX, PEH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Verbrauchervertrauen 06/20 (08.45 Uhr) - ES: Einzelhandelsumsatz 05/20 (09.00 Uhr) - IT: Verbrauchervertrauen 06/20 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 05/20 (14.30 Uhr) Realeinkommen 05/20 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/20 (16.00 Uhr) - CH: SNB Zahlungsbilanz Q1 (Montag) BFS Detailhandelsumsätze Mai 2020 (Dienstag) KOF Konjunkturbarometer (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burkhalter (3,70 Fr.) per 2.7.: - Siegfried (2,80 Fr. Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - Börsen in China geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (Nachfrist 15.6. bis 26.6.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: - LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0636 - USD/CHF: 0,9486 - Conf-Future: +51 BP auf 173,59% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,418% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,68% auf 10'090 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,43% auf 1'500 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,43% auf 12'469 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,69% auf 12'178 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,97% auf 4'919 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)