STIMMUNG - Gute Vorgaben aus Übersee dürften auch am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag für einen freundlichen Auftakt sorgen. Aktuelle Konjunkturdaten aus den USA und China werden als Stützen für das Sentiment genannt. - SMI vorbörslich: +0,39% auf 10'099,93 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): +2,32% auf 25'596 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,20% auf 9'874 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,65% auf 22'358 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza: COO Sven Abend verlässt das Unternehmen - nimmt CEO-Position in DE an Segment LSI ist gut unterwegs - Carve-Out ist bald abgeschlossen - Roche erhält FDA-Zulassung für Phesgo für HER2-positiven Brustkrebs - Kühne+Nagel schliesst Mehrjahresvertrag mit Huel ab - Aryzta: Umsatzentwicklung im Juni sah stete Verbesserung Organisches Umsatzminus im Juni von 23 Prozent Holprige Erholung in den kommenden Monaten erwartet Liquide Mittel per 25. Juni von rund 370 Mio Euro - Also mit interner Reorganisation - Autoneum stellt Liquidität durch Anpassungen in der Finanzierung sicher - Basilea verlagert Firmensitz nach Allschwil - EFG: Fitch betätigt "A"-Rating mit negativem Ausblick - Feintool erhöht Kreditvertrag mit den sechs Hausbanken (HEADLINE) - Glarner Kantonalbank korrigiert Q1-Gewinn leicht nach unten - Highlight Event & Entertainment schliesst Partnerschaft mit Nexway - Hypo Lenzburg: Auftrag von Smartphone-Bank Neon für Auslandsüberweisungen - Intershop veräussert Landparzelle für 12,2 Millionen - Leonteq geht Partnerschaft mit BlackRock im Bereich Fondsderivate ein - Poenina vollzieht Fusion mit Caleira - SF Urban: Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrates zu - Stadler erhält Auftrag für Nachrüstung von Zügen in Holland - Starrag ernennt Thomas Erne zum neuen Finanzchef - TX Group: Abbau von 40 Stellen, Einsparungen in Höhe von 20 Mio Fr. anvisiert - Titlis H1: Betriebsertrag 27,6 Mio Fr. (VJ 36,0 Mio) EBIT -2,8 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Ergebnis -3,0 Mio Fr. (VJ 2,4 Mio) Substanzieller Umsatz- und Gewinneinbruch in Sommersaison erwartet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Montana Tech-Tochter Varta bekommt Hunderte Millionen Zuschüsse - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Richemont: Credit Suisse erhöht auf 55 (48) CHF - Underperform - Temenos: Goldman Sachs erhöht auf 95 (84) CHF - Sell - Vifor Pharma: Commerzbank senkt auf 190 (205) CHF - Buy - Zurich Insurance: Citigroup erhöht auf 380 (362) CHF - Buy - Barry Callebaut: Morgan Stanley senkt auf Underweight (Equal Weight) Morgan Stanley senkt auf 1600 (1750) CHF - Lindt & Sprüngli: MS erhöht auf 7900 (7600) CHF - Overweight MS erhöht auf 92000 (89500) CHF - Overweight - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Anteil von BlackRock erhöht auf 3,78% - GAM: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3% - Implenia: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,14% - Komax: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,95% - Schaffner: Kähli Holding AG meldet Anteil von 3,003428% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SHL: aoGV u.a. zu Wahl Erez Nachtomy als CEO, Tel-Aviv - GV: Hochdorf, Landis+Gyr, Leclanché, LumX, PEH Mittwoch: - GV: Ypsomed Donerstag: - keine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Mai 2020 (08.30 Uhr) KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EZ: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) (11.0 Uhr) - FR: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) (08.45 Uhr) Erzeugepreise 06/20 - US: MNI Chicago PMI 06/20 (15.45 Uhr) Verbrauchervertrauen 06/20 (16.00 Uhr) Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung Finanzdienstleistungsausschuss (18.30h) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2020 (Mittwoch) BFS - Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES Dekotierungen: - LumX: per HEUTE EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.7.: - Siegfried (2,80 Fr. Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0686 - USD/CHF: 0,9527 - Conf-Future: +7 BP auf 174,14% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,435% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,18% auf 10'060 Punkte - SLI (Montag): +0,40% auf 1'504 Punkte - SPI (Montag): +0,23% auf 12'455 Punkte - Dax (Montag): +1,18% auf 12'232 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,73% auf 4'945 Punkte

