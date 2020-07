STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein tieferer Start ab. Die Vorgaben aus den USA sind zwar freundlich, nachdem sich US-Notenbank-Chef Jerome Powell unter dem Strich zuversichtlich geäussert hat. In Japan tendiert der Nikkei nach schwachen Makro-Daten aber klar tiefer. - SMI vorbörslich: -0,26% auf 10'018,83 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,85% auf 25'813 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,87% auf 10'059 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,93% auf 22'081 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - - AMS gibt Pricing für Senior Notes über 650 Mio EUR u. 400 Mio USD bekannt - Clariant hat Division Masterbatches definitiv verkauft Abschluss erfüllt Bedingung für ao Ausschüttung von 3 Fr./Aktie (ex 6.7.) - Aluflexpack beruft Jens Christian Lamprecht als Produktionschef - Barry schliesst Kauf von GKC Foods ab - EFG schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Implenia baut für Abspaltung Ina Invest vier Gebäude im Wert von 200 Mio - Leclanché-Aktionäre verweigern Verwaltungsrat an GV teilweise die Zustimmung - Medacta vermeldet erste Hüftgelenkersatz-Operationen mit Quadra-P-System - Metall Zug übernimmt amerikanische Cirris Systems (Umsatz 13,5 Mio USD) - Mobimo: Gerhard Demmelmair wird Leiter Portfolio und Transaktionen - Nebag erleidet Halbjahresverlust von 8,16 Millionen Franken - Novavest erweitert Immobilienportfolio um rund 66 Millionen Franken - ObsEva und Partner Yuyuan leiten Studie in China mit Nolasiban ein - Private Equity Holding-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats - SHL: Ausserordentliche GV akzeptiert Erez Nachtomy als CEO - Tornos: Head of Sales & Marketing geht per Ende 2020 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 5,05% - Basilea meldet Eigenanteil von 9,35%/49,61% - Comet: Veraison verkauft restliche Anteile - Georg Fischer: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,004% - Implenia: Norges Bank meldet Anteil von 2,84% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,98% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,21%, UBS 3,03% & DWS 6,86% - Zur Rose: UBS Group meldet Anteil von 10,2% - PRESSE MITTWOCH - Clariant führt weit fortgeschrittene Fusionsgespräche (TA) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Ypsomed Donnerstag: - keine Freitag: - GV: Burckhardt, Dottikon ES, IGEA Pharma WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2020 (09.30 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 06/20 (09.55 Uhr) ifo-Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (10.30 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 06/20 (14.15 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (endgültig; 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 05/20 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 10.6.20 (20.00 Uhr) - CH: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2020 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 - EX-DIVIDENDE DATEN: per 2.7.: - Siegfried (2,80 Fr. Nennwertrückzahlung) per 6.7.: - Clariant (3,00 Fr. aus Masterbatch-Verkauf) - PEH (1,00 Fr., Hälft aus Reserven) per: 7.7.: - Burckhardt Compression (6,00 Fr.) per 8.7.: - Ypsomed (0,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0630 - USD/CHF: 0,9468 - Conf-Future: -8 BP auf 174,06% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,439% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,15% auf 10'045 Punkte - SLI (Dienstag): +0,15% auf 1'507 Punkte - SPI (Dienstag): -0,15% auf 12'436 Punkte - Dax (Dienstag): +0,64% auf 12'311 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,19% auf 4'936 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)