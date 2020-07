STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit Auftaktgewinnen an die freundliche Tendenz vom Vortag anknüpfen. Unterstützung liefern auch die Vorgaben aus Übersee. Insgesamt wird der Markt von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff getragen, heisst es einstimmig von Händlern. - SMI vorbörslich: +0,24% auf 10'114 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,30% auf 25'735 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,95% auf 10'155 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +NA% auf 22'143 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär holt Beraterteam für Stuttgart von der Deutschen Bank - Logitech nominiert Deborah Thomas für den Verwaltungsrat - Novartis: Tochter Sandoz erleidet Niederlage im Erelzi-Fall zahlt 678 Millionen Dollar für US-Vergleich - Tödlicher Unfall auf Roche-Baustelle in Basel - Nebag erhöht seinen Anteil an SSE auf mindestens 4 Prozent - Achiko schliesst Lizenzvertrag zu Vermarktung der Covid-19-Testtechnologie - Allreal schliesst 10-Jahres Mietvertrag mit Ankermieter ab - Bei Alpiq wird Michel Kolly festes Mitglied der Geschäftsleitung - Aryzta erhöht Anteil und fordert sofortige Einberufung einer ao GV - Ascom gewinnt in Deutschland Auftrag von über 5 Mio Fr. - Bell Food Group verkauft Produktionsbetriebe in Ungarn und Frankreich - Dormakaba verkauft Projekt-Installationsgeschäft in Norwegen Abschluss in Q3 erwartet - etwa 80 Mitarbeiter betroffen - Eastern Property kauft Liegenschaft in Dresden - Evolva: Öffentliche Prüfungsperiode der EPA für Nootkaton in den USA beginnt - Galenica übernimmt Hedoga Group - Umsatz 25 Mio Franken - HBM erwartet Gewinn von rund 226 Mio Fr. für Q1 2020/2021 - Leonteq will Plattform durch Zusammenarbeit mit Google Cloud skalieren - Meyer Burger: Aktionärs-Gruppe muss kein Pflichtangebot unterbreiten - Mikron verkauft Niederlassungen in Berlin und Litauen - Pargesa ist in den Händen der Familienaktionäre Frère und Desmarais - Erneut grosse Aktienverkäufe bei Immobilienkonzern PSP Swiss Property - Schaffner: Umsatz bei EMC 20/21 sinkt im mittleren einstell. Mio-Bereich fokussiert Power-Quality-Angebot auf strategische Schlüsselkunden stellt Power-Quality-Angebot neu auf - Umsatzeinbussen für 2020/21 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Handelsumsatz an der Schweizer Börse im Juni deutlich angestiegen - Repower zieht Angaben zur Jahresprognose wegen Coronakrise zurück RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Alcon: Berenberg erhöht auf 64 (60) CHF - Buy - Clariant: Research Partners senkt auf 22 (24) CHF - Kaufen - LafargeHolcim: Credit Suisse erhöht auf 57 (52) CHF - Outperform - Richemont: JPMorgan erhöht auf 65 (60) CHF - Neutral - Flughafen Zürich: Berenberg senkt auf 147 (148) CHF - Buy - Straumann: Deutsche Bank erhöht auf 920 (860) CHF - Buy WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select erhöht Eigenanteil auf 10,001% - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 4,75% - Aryzta: Veraison erhöht Anteil auf über 20 Prozent - Pargesa: Anteil von First Eagle Investment fällt unter 3% - Swissquote: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,94% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Freitag: - GV: Burckhardt, Dottikon ES, IGEA Pharma Montag: - Geberit: Umsatz Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Obseva: Call zu Resultaten der Primrose-Studien 1 und 2 (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2020 (08.30 Uhr) - EZ: Erzeugerpreise 05/20 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 05/20 - US: Handelsbilanz 05/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Arbeitsmarktbericht 06/20 Auftragseingang Industrie 05/20 (16.00 Uhr) - CH: BFS - Touristische Beherbergungen Mai 2020 (Montag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Siegfried (2,80 Fr. Nennwertrückzahlung) per 6.7.: - Clariant (3,00 Fr. aus Masterbatch-Verkauf) - PEH (1,00 Fr., Hälft aus Reserven) per: 7.7.: - Burckhardt Compression (6,00 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1269 - USD/CHF: 0,9455 - Conf-Future: -74 BP auf 17,28% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,435% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,44% auf 10'090 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,28% auf 1'511 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,42% auf 12'489 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,41% auf 12'261 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,18% auf 4'927 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)