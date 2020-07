STIMMUNG - An der Schweizer Börse zeichnet sich am Dienstag eine wenig veränderte Eröffnung ab, wobei der Leitindex SMI etwas tiefer erwartet wird. Nach dem fulminanten Wochenauftakt werden nun wieder vermehrt die Schattenseiten der Corona-Folgen betont. - SMI vorbörslich: -0,22% auf 10'230,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,78% auf 26'287 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,21% auf 10'434 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,59% auf 22'580 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel liefert künftig Schleich-Tierli klimaneutral aus - Novartis erhält EU-Zulassung für Enerzair Breezhaler - GAM ernennt Jeremy Roberts zum neuen Leiter "Global Distribution" - Helvetia-Direktversicherer Smile und Smartphone-Bank Neon kooperieren - Hypo Lenzburg und Post arbeiten bei Mobile-App "E-Post" zusammen - Molecular Partners platziert 5,53 Mio Aktien zu 14,50 Fr./Stück Volumen 80,2 Mio Fr. - U-blox-Aktien werden erst am Freitag ex-Dividende gehandelt - Von Roll erhält Auftrag aus Indien im zweistelligen Millionen-Bereich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Aduno ernennt Michael Walther zum neuen Finanzchef RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - ABB: JPMorgan erhöht auf 17,50 (16,50) CHF - Underweight - Credit Suisse: UBS senkt auf Neutral (Buy) UBS erhöht auf 10,90 (10,40) CHF RBC erhöht auf 10,50 (10) CHF - Sector Perform - Geberit: Jefferies erhöht auf 350,20 (344,80) CHF - Underperform - Julius Bär: JPMorgan erhöht auf 48 (45) CHF - Overweight UBS erhöht auf 43 (35) CHF - Neutral Royal Bank of Canada erhöht auf 45 (42) CHF - Outperform - Schindler: UBS erhöht auf Buy (Neutral) UBS erhöht auf 270 (230) CHF Berenberg erhöht auf Buy (Hold) Berenberg erhöht auf 275 (215) CHF - Swiss Life: Morgan Stanley senkt auf 369 (389) CHF - Underweight - Swiss Re: JPMorgan senkt auf 96 (98) CHF - Overweight - UBS: Credit Suisse erhöht auf 14,00 (13,50) CHF - Outperform - Zur Rose: Barclays erhöht auf 310 (160) CHF - Overweight WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,02% - Komax: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,85% - PSP: PGGM Vermogensbeheer meldet Anteil von 3,05% - Santhera meldet Eigenanteil von 7,74%/64,32% - Schweiter: UBS Fund Management erhöht auf 3,04% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - SNB: Devisenreserven Juni 2020 (09.00 Uhr) - US: Rede von Fed-Präsident von Atlanta (15.00 Uhr) Rede von Fed-Präsidenten San Francisco und Richmond (20.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2020 (Mittwoch) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,50%/2030 und 0%/2039 auf - Ausland DE: Gesamtproduktion Mai +7,8% GG Vormonat (Prognose +11,1) Gesamtproduktion Mai -19,3% GG Vorjahr (Prognose -16,9) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt Compression (6,00 Fr.) per 8.7.: - Ypsomed (0,20 Fr.) per 10.7.: - U-Blox (0,60 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0656 - USD/CHF: 0,9428 - Conf-Future: +30 BP auf 1736,16% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,383% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,26% auf 10'253 Punkte - SLI (Montag): +1,46% auf 1'546 Punkte - SPI (Montag): +1,23% auf 12'676 Punkte - Dax (Montag): +1,64% auf 12'733 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,49% auf 5'082 Punkte

awp-robot/sw/rw/kw

(AWP)