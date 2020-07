STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird dank positiven Vorgaben aus den USA und Asien zum Wochenauftakt fester erwartet. Im Blick haben die Marktteilnehmer die Berichtsaison, die nun zunehmend an Fahrt gewinnt. - SMI vorbörslich: +0,76% auf 10'308,01 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,44% auf 26'075 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,66% auf 10'617 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,05% auf 22'747 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Phase-III-Studie mit Tecentriq erreicht Ziele bei Eierstockkrebs nicht Phase-III-Studie mit Hemlibra untermauert Wirksamkeit bei Hämophilie - AMS kündigt zusätzliche Senior Notes über 200 Mio EUR (6%/2025) an - Clariant Indien bezahlt nach Masterbatches-Verkauf auch eine Sonderdividende - Aevis Victoria schliesst Übernahme von Luxushotels ab - Verzicht auf Morschach - Arbonia H1: Umsatz in Franken -6,3% - währungsbereinigt -1,7% EBITDA über dem Vorjahr erwartet Überproportionale Steigerung beim EBIT erwartet - CI Com nimmt Wertberichtigung von 563'000 Franken vor - Medacta erhält FDA-Genehmigung für Augmented-Reality-Plattform für Knieersatz - Romande Energie ernennt neuen Verwaltungsrat bei Tochtergesellschaft - SoftwareOne übernimmt B-lay, um SAP- und Oracle-Kompetenzen auszubauen - VP Bank ernennt Patrick Bont zum Group Chief Risk Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Pictet-Partner Renaud de Planta sieht in Asien Wachstumspotenzial WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: FIL Limited baut Anteil über 5% aus - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,96% - Molecular Partners: Federated Hermes kauft Aktien und hält nun 7,76% - Obseva: Anteil von OrbiMed sinkt unter 3% - Siegfried: Anteil von Norges Bank sinkt unter 3% - Sunrise: BlackRock senkt auf 2,79% - Vifor: Deutsche Bank meldet Anteil von 3,04% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2020 (nachbörslich) Dienstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Orior: Umsatz H1 Mittwoch: - Temenos: Ergebnis Q2 (Conf. Call 18.30 Uhr) - Bossard: Umsatz H1 - DKSH: Ergebnis H1, MK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Parahotellerie im Q1 2020 (Dienstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2020 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.7.: - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0644 - USD/CHF: 0,9398 - Conf-Future: +87 BP auf 174,78% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,448% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,85% auf 10'230 Punkte - SLI (Freitag): +1,02% auf 1'543 Punkte - SPI (Freitag): +0,82% auf 12'670 Punkte - Dax (Freitag): +1,15% auf 12'634 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,01% auf 4'970 Punkte

