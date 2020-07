STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine deutlich tiefere Eröffnung ab. Nachdem dem stakren Lauf der Vortage kommt es zu Gewinnmitnahmen. Keine Unterstützung kommt dabei von gemischten Konjunkturdaten aus China. Im Fokus steht u.a. Richemont nach einem schwachen Trading-Update. - SMI vorbörslich: -0,63% auf 10'394,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,85% auf 26'870 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,59% auf 10'550 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,80% auf 22'761 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS mit Beschwerde wegen Datenlieferung nach Frankreich bei BVGer abgeblitzt - Richemont Q1: Umsatz 1,993 Mrd EUR (AWP-Konsens: 2,160 Mrd) Organisches Wachstum -47% (AWP-Konsens: -43,7%) Umsatz Uhren 359 Mio Euro (AWP-Konsens: 345 Mio) Umsatz Schmuckbereich 1,083 Mrd Euro (AWP-Konsens: 1,029 Mrd) - Temenos Q2: Umsatz 215,7 Mio USD (AWP-Konsens: 208,0 Mio) Lizenzumsatz 81,2 Mio USD (AWP-Konsens: 71,7 Mio) EBIT 67,3 Mio USD (AWP-Konsens: 53,7 Mio) EPS 0,70 USD (AWP-Konsens: 0,53 USD) 2020: Umsatzwachstum mindestens 13% - EBIT-Wachstum mindestens 7% Rechnet mit Verbesserung des Endmarktumfelds in Q3 und Q4 Hält an den Langfristzielen fest CEO: Aufgeschobene Verträge werden in nächsten Quartalen abgearbeitet Bankkunden haben Deals verschoben - nicht zurückgezogen - Temenos ernennt Monica Rancati zur neuen Personalchefin - Rieter H1: Bestellungseingang 250,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315 Mio) Umsatz 254,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277,8 Mio) EBIT -55,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -47,8 Mio) Reinergebnis -54,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -52,3 Mio) 2020: Starkes zweites Halbjahr erwartet im Vergleich zu H1 - ZGKB H1: Reingewinn 37,4 Mio CHF (VJ 37,4 Mio) Geschäftserfolg 52,4 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio) 2020: Jahresgewinn im Rahmen des Vorjahres erw. - Flughafen Zürich hält Gebührenhöhe weitgehend stabil - Idorsia etabliert Verkaufsorganisation und Führungsteam in den USA - Leclanché erhält Zertifizierung der internationalen Zugindustrie - MCH: Opting-up Klausel ist laut UEK gültig - Relief Therapeutics und NeuroRx ziehen positive Bilanz bei ersten Corona-Daten - Wisekey will mit dem Drohnenhersteller Parrot zusammenarbeiten - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Erwerbspositionen von 5,01% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Partners Group: Allianz meldet Anteil von 3,37% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 3,07% - Zur Rose: JPMorgan Chase meldet Anteil von 3,073% PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Rieter: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Freitag: - GV: Relief Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz 05/20 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr, Pk um 14.30 Uhr) - US: Detailhandelsumsatz 06/20 (14.30 Uhr) Philly Fed Index 07/20 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) NAHB Wohnungsmarkt-Index 07/20 (16.0 Uhr) Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede (17.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: Meyer Burger (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung 14. bis 20.07.) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.7.: - LUKB (12,50 Fr., Nennwertrückzahlung) - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0784 - USD/CHF: 0,9455 - Conf-Future: - 8 BP auf 173,74% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,431% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,95% auf 10'460 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,95% auf 1'581 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,89% auf 12'926 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,84% auf 12'931 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,03% auf 5'109 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)