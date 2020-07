STIMMUNG - Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost sowie die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den USA und China dürften für Abgaben sorgen. Diese Faktoren zusammen mit den weiterhin rekordhohen Infektionszahlen in den USA schürten die Sorgen um die wirtschaftliche Erholung. Diese manifestiert sich dieser Tage auch beim Goldpreis, der so hoch ist wie seit 2011 nicht mehr. Angesichts dieser Gemengelage und des als hoch beurteilten Kursniveaus an den Börsen rechnen die Händler mit Gewinnmitnahmen. - SMI vorbörslich: -1,10% auf 10'269,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,31% auf 26'652 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,29% auf 10'461 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Japan geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm - Lonza H1: Umsatz 3,07 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,06 Mrd) Kern-EBITDA 893 Mio CHF (AWP-Konsens: 855 Mio) Kern-EBIT 706 Mio Fr. (AWP-Konsens: 654 Mio) Reingewinn 478 Mio Fr. (VJ 393 Mio) Alle Prognosen sind mit besonderer Vorsicht zu geniessen startet im H2 einen Verkaufsprozess für Chemiesparte LSI Zeitpunkt für LSI-Verkauf ist optimal für Käufer 2020: Umsatzwachstum über mittlerem einstelligem %-Bereich erwartet Stabile Kern-EBITDA-Marge erwartet - Schindler H1: Umsatz 4,96 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,82 Mrd) Auftragseingang 5,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,24 Mrd) EBIT 421 Mio Fr. (AWP-Konsens: 368 Mio) Reingewinn 313 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269 Mio) Covid-19 hat zu hohem Mass an Unsicherheit geführt Restrukturierungsmassnahmen verursachen Kosten von bis zu 150 Mio 2020: Gewinn zw. 680 u. 720 Mio Fr. erwartet - Umsatz 0% bis -6% baut rund 2'000 Stellen ab - Also H1: Umsatz 5,4 Mrd Euro (AWP-Konsens: 5,33 Mrd) EBITDA 92,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 89,7 Mio) Mittelfristiges Ziel von 250 bis 310 Mio EUR bestätigt CEO: Im Bereich Solutions wurden viele Projekte verschoben Bleiben wegen Corona vorsichtig und ändern Guidance deshalb nicht CFO: Ein Drittel des Wachstums ist organisch - der Rest Übernahmen 2020: EBITDA von 210 bis 220 Millionen Euro bestätigt - BB Biotech Q2: Reingewinn von 1,18 Mrd Fr. (VJ -336 Mio Fr.) - CFT H1: Umsatz 512,8 Mio Fr. (VJ 474,3 Mio) Erwarten spürbare Gewinnsteigerung wg. höherer Finanzmarkt-Aktivität - Gurit: Investitionen von 20 Mio Fr. geplant - HBM Q1: Reingewinn von 225,9 Mio Fr. (VJ 75,2 Mio) - Sulzer H1: Bestellungseingang 1,84 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,78 Mrd) Umsatz 1,60 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,57 Mrd) Operativer EBITA 120,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117 Mio) Nettogewinn Aktionäre 15,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10 Mio) Verfügen über hohen Auftragsbestand Wiederaufschwung ist im Gang Strukturelle Einsparungen von 70 Mio Fr. bei energiebezog Aktivitäten Einsparungen mit Kosten von 80 Mio, davon 53 Mio im H1 verbucht CEO: Haben angesichts der Umstände gutes Semesterergebnis erzielt Nennen keine Zahlen zum Stellenabbau Schauen uns wie üblich nach Akquisitionsmöglichkeiten um Umfeld für Akquisitionen derzeit nicht ideal Neu-Geschäft im Ölmarkt dürfte nächste 18 Monate gedämpft bleiben Umsatz dürfte im zweiten Semester höher liegen als im ersten 2020: Operative Marge im Bereich von 8,5 bis 9% erwartet 2021: Operative Marge wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - ABB: Julius Bär erhöht auf 27,00 (23,00) CHF - Buy - Credit Suisse: Goldman Sachs erhöht auf 14,40 (13,70) CHF - Buy - SGS: Julius Bär erhöht auf 2500 (2400) CHF - Hold - Sika: Jefferies erhöht auf 244,10 (210,30) CHF - Buy - Temenos: Julius Bär erhöht auf 140 (120) CHF - Hold - UBS: Goldman Sachs erhöht auf 14,00 (13,40) CHF - Buy - DKSH: Julius Bär erhöht auf 63 (52) CHF - Hold - EFG International: Goldman Sachs senkt auf 5,80 (6,00) CHF - Neutral - Idorsia: Citigroup senkt auf 36,00 (37,50) CHF - Buy Jefferies senkt auf 29 (31) CHF - Hold - Rieter: Julius Bär senkt auf 88 (92) CHF - Hold - Schweiter: Baader Helvea erhöht auf 1300 (1200) CHF - Buy - Valora: Credit Suisse senkt auf 180 (185) CHF - Neutral - Vontobel: Goldman Sachs erhöht auf 59 (56) CHF - Neutral WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 3,3% - Partners Group: Morgan Stanley senkt Anteil auf 15,26% - Swiss Life: Credit Suisse meldet tieferen Anteil von 6,81% - Temenos: Allianz senkt Anteil auf 2,99% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Lonza: Ergebnis, MK H1 - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q2 - HBM: Ergebnis Q1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q2 Montag: - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Dienstag: - Forbo: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis H1 (Conf Call 09.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BPDG: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Carlo Gavazzi: WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab, 09.15h) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab, 09.30h) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab, 10.00h) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 (vorab, 15.45h) Verkauf neuer Häuser 06/20 (16.00h) - CH: Parahotellerie im Q1 2020 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Nebag (0,50 Fr. Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0729 - USD/CHF: 0,9241 - Conf-Future: Conf-Future: -1 BP auf 174,74% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,472% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,53% auf 10'383 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,38% auf 1'578 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,35% auf 12'871 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,01% auf 13'103 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,07% auf 5'034 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)