STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte wenig verändert in die neue Woche starten. Laut Händler halten sich die Investoren wegen der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China zurück. Zudem nehmen die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus weltweit weiter zu. - SMI vorbörslich: -0,04% auf 10'209,98 Punkte (08.08 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,68% auf 26'470 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,94% auf 10'363 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,21% auf 22'705 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Arbeitnehmervertreter Johann Eitner scheidet aus VR aus - Clariant erteilt bulgarischer Eta Bio Lizenz für Bio-Ethanol-Herstellung - Uno-Vorwürfe gegen LafargeHolcim in Burma (SoZ) - Novartis sieht Wirksamkeit von Beovu durch weitere Analyse bestätigt - Achiko kündigt erweiterten Einsatz seiner Covid-19-Verwaltungsplattform an - Bâloise Asset Management beteiligt sich an Vermögensverwalter Tolomeo Capital - Bobst H1: Nettoergebnis -30,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -41,3 Mio) EBIT -25,1 Mio Fr. (VJ 14,8 Mio) Umsatz 523,8 Mio Fr. (VJ 736,8 Mio) 2020: Verbesserung im zweiten Halbjahr erwartet - aber unter 2019 Covid-19 sorgt in Märkten weiter für grosse Ungewissheit Anpassung der Organisationsstruktur - verkleinerte Konzernleitung Maschinen-Geschäftsbereiche werden zusammengelegt Vorbörsliche Indikation +2,1% - Energiedienst H1: Betriebsertrag 532 Mio Euro (+10%) EBIT 12 Mio Euro Gewinn 8 Mio Euro 2020: Angestrebtes EBIT von 41 Mio Euro wird nicht erreicht H2: Coronapandemie wird voraussichtlich Ergebnis belasten - HBM Healthcare sieht moderat positiven Einfluss durch iTeos-Börsengang - MCH: aoGV vom 3. August wird wie geplant durchgeführt - Wisekey ernennt Ben Stump zum Chief Revenue Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea meldet Eigenanteil von 9,2 Prozent - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,0% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,99% - MCH erhält für Murdoch-Einstieg Rückendeckung von ISS und Ethos - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Swissquote: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,04% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Bobst: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Dienstag: - Forbo: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis H1 (Conf Call 09.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BPDG: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - AMS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 - Cassiopea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Zehnder: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Parahotellerie im Q1 2020 (08.30 Uhr) - DE: Ifo-Geschäftsklima 07/20 (10.00h) - US: Auftragseingang langlebiger Güter 06/20 (14.30h) - CH: CS-CFA Index Juli (Mittwoch) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Nebag (0,50 Fr. Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0741 - USD/CHF: 0,9177 - Conf-Future: -62 BP auf 174,12% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,486% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,63% auf 10'214 Punkte - SLI (Freitag): -1,57% auf 1'553 Punkte - SPI (Freitag): -1,74% auf 12'647 Punkte - Dax (Freitag): -2,02% auf 12'838 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,54% auf 4'956 Punkte

awp-robot/sw/

