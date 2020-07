STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Unterstützung liefern die Börsen aus Übersee. Nachdem die Wall Street zum Wochenstart freundlich geschlossen hatte, sind die asiatischen Börsen dem Beispiel überwiegend gefolgt. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 10'299,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,43% auf 26'585 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,67% auf 10'536 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,23% auf 22'665 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza baut Biokonjugationsanlage für Kodiak Sciences - Autoneum H1: Umsatz 730,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 728,7) Konzernverlust 54,9 Mio Fr. (VJ -6,0 Mio) EBIT -31,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -42,6) Turnaround in Nordamerika zeigt planmässige Erfolge H2: Operative Optimierungen führen zu Verbesserungen 2020: Erwarten Umsatzentwicklung auf Marktniveau - Forbo H1: Umsatz 542,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 519 Mio) EBIT 41,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32 Mio) Reingewinn 31,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22 Mio) Markterholung in Kernmärkten GB und USA noch nicht absehbar 2020: Erwartet im H2 höheren Umsatz und Konzernergebnis als im H1 - SIG Combibloc H1: Kernumsatz 849,7 Mio Euro (AWP-Konsens: 835 Mio) EBITDA adj. 215,7 Mio Euro (AWP-Konsens: 205 Mio) Reingewinn adj. 79,6 Mio Euro (VJ 80,5 Mio) 2020: Starkes H1-Umsatzwachstum dürfte H2-Wachstum schmälern Wachstumserwartung für Gesamtjahr auf 4 bis 6% gesenkt Wachstumserwartungen für 2021 und Folgejahre unverändert Ziel langfristig weiterhin EBITDA-Marge von 27-28% - Vontobel H1: Verwaltete Vermögen 193,4 Mrd Fr. (Ende 2019: 198,9 Mrd) Neugeldzufluss 7,4 Mrd Fr. (VJ 5,3 Mrd) Konzernergebnis 129,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,4 Mio) Ziel 2022 für Aufwands-Ertrags-Verhältnis bei unter 72 Prozent Wollen auch bis 2022 Nettoneugeld um 4-6 Prozent erhöhen CEO: Implementierung von Neuausrichtung weitgehend abgeschlossen Sind gut ins zweite Halbjahr gestartet Ertrags- und Neugeldanstieg setzt sich in Muster wie H1 fort Ertragsschwankungen bei WM-Kunden schwächer als bei Konkurrenz - Asmallworld erhält von Börsenaufsicht Busse in Höhe von 20'000 Fr. - Barry Callebaut: Schuldscheindarlehen von 450 Mio Fr. platziert - Ems-Chemie beruft Christoph Kleiner in Geschäftsleitung - Polyphor einigt sich mit franz. IRIS über aktiengebundene Finanzierung - Tecan ernennt Ingrid Pürgstaller zur neuen Personalchefin - Zwahlen & Mayr H1: Umsatz 23,4 Mio Fr. (VJ 33,7 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group meldet Anteil von 11,94% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 4,997% - Komax: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,89% - Meyer Burger: SentisCapital meldet Anteil von 49,88% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Swiss Life: Credit Suisse meldet höheren Anteil von 7,16% - Tecan: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,01% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,02% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Autoneum: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - SIG Combibloc: Conf Call H1 (09.00 Uhr) - Vontobel: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - BPDG: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - AMS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Calida: Ergebnis H1 - Cassiopea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - Zehnder: Ergebnis H1 Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Credit Suisse: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - LafargeHolcim: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 - APG SGA: Ergebnis H1 - Bellevue: Ergebnis H1 - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Pargesa: Ergebnis Q2 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Verbrauchervertrauen 07/20 (16.00h) Richmond Fed Herstellerindex 07/20 (16.00h) API Ölbericht (Wochem 22,30h) - CH: CS-CFA Index Juli (Mittwoch) KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Nebag (0,50 Fr. Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0813 - USD/CHF: 0,9216 - Conf-Future: +138 BP auf 175,50% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,475% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,57% auf 10'272 Punkte - SLI (Montag): +0,62% auf 1'563 Punkte - SPI (Montag): +0,52% auf 12'713 Punkte - Dax (Montag): +0,00% auf 12'839 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,34% auf 4'940 Punkte

