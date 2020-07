STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte Zurückhaltung vorherrschen, und die Kurse dürften daher eher nachgeben. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sind keine grösseren Aktivitäten zu erwarten. Die Vorgaben aus den USA und aus Japan sind negativ. - SMI vorbörslich: -0,55% auf 10'220,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,77% auf 26'379 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,27% auf 10'402 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,23% auf 22'379 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Q2: Umsatz 460,3 Mio USD (AWP-Konsens: 454,2 Mio) Bereinigter EBIT 90,1 Mio USD (AWP-Konsens: 80,7 Mio) Bereinigtes Nettoergebnis 56,8 Mio USD (VJ 52,2 Mio) EBIT-Marge (bereinigt) 20% (AWP-Konsens: 18,0%) Q3: Erwarten Umsatz 530-570 Mio USD EBIT-Marge (bereinigt) zwischen 21 und 24% erwartet Haben Anteil an Osram auf 71 Prozent erhöht vorbörsliche Indikation +2,0% - Nestlé baut Purina-Produktion in den USA aus - Roche erreicht in Corona-Studie Ziele mit Actemra nicht vorbörsliche Indikation -0,9% - Zehnder H1: Umsatz 283,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 271,6 Mio) EBIT 17,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 4,6 Mio) Reingewinn 12,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 1,3 Mio) Mittelfristziele bleiben intakt - gut aufgestellt - Calida H1: Nettoumsatz 146,2 Mio Fr. (VJ 180,0 Mio) EBIT -4,4 Mio Fr. (VJ 6,5 Mio) Reinergebnis -9,8 Mio Fr. (VJ 3,9 Mio) Schadensbegrenzung dank Online-Geschäft H2: Sollten Verluste wegen Corona teilweise kompensieren können leidet im ersten Halbjahr unter Ladenschliessungen - Inficon Q2: Umsatz 96,2 Mio USD (AWP-Konsens: 94,2 Mio) EBIT 16,0 Mio USD (AWP-Konsens: 15,2 Mio) Reingewinn 12,9 Mio USD (AWP-Konsens: 12,0 Mio) Produktionswerke waren und sind in Betrieb Halbleitermarkt stark - Erholungsanzeichen in weiteren Märkten 2020: Umsatz zwischen 370 bis 390 Mio USD erwartet - Marge rund 16% dank starkem Halbleitermarkt mit gehaltenem Umsatz und Gewinnanstieg vorbörsliche Indikation bei JB +0,5% - Lem Q1: Umsatz 74,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,7 Mio) EBIT 13,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,0 Mio) Reingewinn 11,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,0 Mio) - Cassiopea H1: Nettogewinn -5,3 Mio EUR (VJ -6,46 Mio) Barmittel u.Ä. 8,5 Mio EUR (31.12.2019: 0,7 Mio) wichtigster nächster Meilenstein ist PDUFA-Datum für Akne-Creme - MCH Group rechnet für 2020 mit einer Halbierung des Umsatzes 2020: Jahresverlust in höherem zweistelligen Millionenbereich erwartet 2021: Zögerliche Erholung und Umsatzsteigerung von 70-100 Mio. Fr. erw. - Varia: Anhaltend erfolgreiche monatliche Mieteinnahmen trotz Covid-19 Zahlungstermin für Dividenden für den 12. August 2020 festgelegt - Novavest H1: EBIT vorläufig 11,2 Mio Fr. (+17%) Gewinn inkl. Neubewertung bei rund 8,2 Mio Fr. (VJ 6,5 Mio) erw. - Banque Profil de Gestion H1: Reinergebnis -0,73 Mio Fr. (VJ -0,61 Mio) - Achiko ernennt Steven Goh zum neuen CEO - Rüdiger Petrikowski neuer Finanzchef - Basilea schliesst Teilrückkauf von Wandelanleihe ab - Aktionäre von Carlo Gavazzi stimmen allen Anträgen zu - Edmond de Rothschild Real Estate erhöht Kapital um rund 270 Millionen Franken - Relief Therapeutics darf Patientengruppe in Corona-Studie erweitern NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select senkt Eigenanteil auf <3%, Walter Berchtold mit Anteil von 3,24% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Dufry: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,06% - GAM: Bantleon Bank erhöht Anteil auf 10,08% - Nestlé: Blackrock senkt Anteil auf 4,98% - The Native: Clear Express Group senkt Anteil auf 4,178% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - AMS: Conf. Call Q2 (10.00 Uhr) - Cassiopea: Conf. Call H1 (16.00 Uhr) - Inficon: Conf. Call Q2 (09.30 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Credit Suisse: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - LafargeHolcim: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis Q2 - APG SGA: Ergebnis H1 - Bellevue: Ergebnis H1 - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Pargesa: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - LM Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 12.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: LM Group WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index Juli (10.00 Uhr) - FR: Verbrauchervertrauen Juli (08.45 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel Juni vorläufig (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Juni (16.00 Uhr) Energieministerium EIA, Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr) Pk mit Fed-Chef Jerome Powell (20.30 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) BFS Detailhandelsumsätze Juni 2020 (Freitag) SNB Ergebnis H1 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - Nebag (0,50 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0762 - USD/CHF: 0,9165 - Conf-Future: +21 BP auf 175,68% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,499% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,05% auf 10'277 Punkte - SLI (Dienstag): -0,18% auf 1'560 Punkte - SPI (Dienstag): +0,06% auf 12'720 Punkte - Dax (Dienstag): -0,03% auf 12'835 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,22% auf 4'929 Punkte

