STIMMUNG - Nach dem Ausverkauf am Vortag, zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss ein zaghafter Erholungsversuch zum Handelsstart ab. Die Vorgaben geben dabei keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: +0,15% auf 10'110,72 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,85% auf 26'314 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,43% auf 10'588 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,61% auf 21'756 Punkte UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re H1: Verlust von 1,135 Mrd Dollar bestätigt (VJ 953 Mio) Verdiente Nettoprämien und Honorare 19,3 Mrd USD (VJ 18,2 Mrd) Mieterfolg 52,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,0 Mio) Combined Ratio P&C 115,8% (AWP-Konsens: 109,5%) Eigenkapital 27,9 Mrd USD (AWP-Konsens: 27,6 Mrd) Combined Ratio Corso 122,6% (AWP-Konsens: 123,8%) Gewinn ohne Corona-Schäden von 865 Mio Dollar bestätigt Neubewertungserfolg von 25,1 Mio Fr (VJ 18,8 Mio) Corona-Auswirkungen auf Ergebnisse erheblich, aber beherrschbar Gewisses Mass an Unsicherheit, trotzdem zuversichtlich für Ausblick vorbörslich -0,1% nach bestätigtem Halbjahresverlust CFO: Erwarten keine 2. Corona-Welle von der Dimension der 1. Welle Wenn Mortalität in USA steigt, hätte das neg. Effekt für L&H Re - Crealogix: Volker Weimer tritt als Mitglied der Gruppengeschäftsleitung zurück - LM Group H1: Umsatz 82,6 Mio EUR (VJ 165,6 Mio) EBITDA im Kerngeschäft 4,5 Mio EUR (VJ 35,1 Mio) Reinergebnis -22,7 Mio EUR (VJ 12,2 Mio) Geschäft für fast drei Monate komplett zusammengebrochen H2: Aufschwung im Juni stimmt optimistisch Marcello Distaso tritt als Verwaltungsratsmitglied zurück - Mobimo H1: Reingewinn 21,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,8 Mio) 2020: Immobilienmarkt bleibt für Investoren grundsätzlich interessant Werden wenn nötig gezielte Anpassungen im Portfolio vornehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore H1: Kupferproduktion -11% auf 588'100 Tonnen Kohleproduktion -15% auf 58,1 Mio Tonnen Mehrheit der Anlagen blieben relativ normal in Betrieb trotz Corona Erwarten weiterhin soliden operativen Cashflow WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re meldet Eigenanteil von 10,46%/4,79%; BlackRock mit 5,34% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Landis+Gyr: Franklin Resources erhöht Anteil auf 3,01% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,08% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - LM Group: Conf. Call H1 (12.30 Uhr) - Mobimo: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - GV: LM Group Montag: - Belimo: Ergebnis H1 - Dufry: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Interroll: Ergebnis H1 - MCH: aoGV (Massnahmepaket finanz. Stabilisierung) Dienstag: - Galenica: Ergebnis H1 - GAM: Ergebnis H1 - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Juni 2020 (08.30 Uhr) - EU: BIP Q2/20 (vorläufig) (11.00 Uhr) Inflation 07/20 (vorläufig) - US: Private Einkommen und Ausgaben 06/20 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 07/20 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) (16.00 Uhr) - CH:BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2020 (Montag) KOF Beschäftigungsindikator (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2020 (Montag) Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Dienstag) BFS: Touristische Beherbergungen Juni/H1 2020 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SNB H1: Gewinn von 0,8 Mrd Fr. (VJ +38,5 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen von 6,8 Mrd Fr. Gewinn auf Goldbestand von 7,1 Mrd Fr. Gewinn auf Frankenpositionen von 0,6 Mrd Fr. Q2: Gewinn von 39,0 Mrd Fr. SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 1,0784 - USD/CHF: 0,9076 - Conf-Future: +85 BP auf 175,55% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,516% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,73f 10'095 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,93% auf 1'530 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,55% auf 12'526 Punkte - Dax (Donnerstag): -3,45auf 12'380 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,13% auf 4'853 Punkte

