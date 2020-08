STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Montagmorgen auf Erholung. Dabei sind die Vorgaben aus den USA und Asien überwiegend freundlich. So war die Wall Street am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. In Asien haben gute Konjunkturdaten aus Japan und China zum Wochenstart gestützt. - SMI vorbörslich: +0,73% auf 10'079,22 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,44% auf 26'428 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,49% auf 10'745 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,29% auf 22'207 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von Kindern - Partners Group investiert für Kunden in Windfarmprojekt in Australien - Roche erhält EU-Zulassung für Krebs-Therapie Rozlytrek in zwei Indikationen - Belimo H1: Umsatz 335,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 346,3 Mio) EBIT 55,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,5 Mio) Reingewinn 41,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,1 Mio) H2: Umsatz auf Niveau von H2 2019 erwartet Vereinzelt Projektverzögerungen mit negativem Einfluss 2021/22 - Dufry H1: Umsatz 1'586,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'635 Mio) EBIT -933 Mio Fr. (AWP-Konsens: -875 Mio) Organische Umsatzentwicklung -60,6% (AWP-Konsens: -58%) Reinergebnis -903 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1'105 Mio) 2020: erwartet Senkung der Fixkosten um 1 Mrd Franken Vorbörsliche Indikation -2,2% - Interroll H1: Auftragseingang 263,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 242,0 Mio) Umsatz von 233,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 237,6 Mio) EBIT 32,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,4 Mio) Reingewinn 23,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,6 Mio) Coronakrise und Starker Franken hatten "spürbaren Einfluss" EBIT-Steigerung durch hohe Kosten- und Investitionsdisziplin H2: Für den Rest des Jahres "vorsichtig optimistisch" - Gurit ernennt Ernst Lutz zum General Manager des Bereichs Wind Materials - Meyer Burger sichert sich Produktionsstandorte für Solarzellen in Deutschland - Mobilezone verkauft neu Swisscom-Billiglinie Wingo (HEADLINE) - Polyphor setzt Fortress-Studie nach positiver Empfehlung fort - Zur Rose schliesst Übernahme des Telemedizin-Anbieters TeleClinic ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: Wellington Management erhöht Anteil auf 3,03% - Meyer Burger: Astaris und Meyer Burger melden je <3%; Sentis meldet 38,9% - Polyphor: Polyphor meldet Veräusserungspositionen von 19,99% - Schweiter: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - V-Zug: Bestinver Gestión senkt Anteil auf <3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,48%/0,12% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Bank Cler will Kunden im nächsten Jahr Kryptowährungen anbieten (NZZaS) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dufry: Conf. Call Ergebnis Q2 (14.30 Uhr) - MCH: aoGV (Massnahmepaket finanz. Stabilisierung) Dienstag: - Galenica: Ergebnis H1 - GAM: Ergebnis H1 - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2020 (08:30) KOF Beschäftigungsindikator (09:00) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2020 (09:30) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe Juli 2020 (endgültig) (09:55) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Juli 2020 (endgültig) (15:45) ISM Verarbeitendes Gewerbe Juli 2020 (16:00) Bauinvestitionen Juni 2020 (16:00) - CH: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Dienstag) BFS: Touristische Beherbergungen Juni/H1 2020 (Dienstag) KOF Konjunkturumfragen vom Juli (Mittwoch) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CN: Caixin-PMI Juli steigt auf 52,8 von 51,2 Punkten EX-DIVIDENDE DATEN: - per 11.8.: Ems-Chemie (20,00 Fr.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0776 - USD/CHF: 0,9161 - Conf-Future: -14 BP auf 175,51% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,529% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,89% auf 10'006 Punkte - SLI (Freitag): -0,57% auf 1'521 Punkte - SPI (Freitag): -0,95% auf 12'407 Punkte - Dax (Freitag): -0,54% auf 12'313 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,43% auf 4'784 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)