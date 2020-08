STIMMUNG Dem Schweizer Aktienmarkt steht zur Wochenmitte eine tiefere Eröffnung bevor. Dazu tragen die Vorgaben aus Übersee massgeblich bei. An der Wall Street waren die Kurse am Dienstag nach dem hiesigen Börsenschluss ins Minus gedreht und die asiatischen Märkte sind dem Trend gefolgt. - SMI vorbörslich: -0,55% auf 10'097,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,38% auf 27'687 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,69% auf 10'783 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,41% auf 22'845 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sunrise: Liberty Global macht Offerte zu 110 Franken pro Aktie Unternehmenswert der Offerte liegt bei 6,8 Mrd Fr, Verwaltungsrat empfiehlt Annahme des Barangebotes von Liberty Global Freenet hat sich verpflichtet, gesamte Beteiligung (24%) anzudienen Angebotspreis impliziert Prämie von 32% gegenüber Durchschnittskurs Andienung von mindestens 66 2/3% der Aktien als Bedingung Liberty-Angebot geplant vom 11.September bis 8. Oktober Zusammenschluss schafft Herausforderer für die Swisscom Dekotierung von SIX nach Übernahme gelant Aktie vorbörslich bei 106,37 Fr. (+23%) - Addex Q2: Liquide Mittel 20,7 Mio Fr. (Ende Q1: 27,1 Mio) Reinergebnis -3,1 Mio Fr. (VJ -4,5 Mio) - Elma H1: Umsatz 68,3 Mio Fr. (VJ 73,3 Mio) Reingewinn 0,77 Mio Fr. (VJ 1,7 Mio) Corona hat zu einigen Verzögerungen und Verschiebungen geführt Liquidität ist sichergestellt - Bilanzstruktur ist solide 2020: Verzicht auf Prognose Jahresergebnis - GLKB H1: Geschäftserfolg 15,3 Mio Fr. (VJ 16,5 Mio) Betriebsertrag 40,0 Mio Fr. (VJ 41,3 Mio) Reingewinn 13,2 Mio Fr. (VJ 14,0 Mio) - Kuros H1: Reinergebnis -5,8 Mio Fr. (VJ -5,2 Mio) Flüssige Mittel per 30.06. 16,0 Mio Fr. (Ende 2019: 21,9 Mio) Klinische Entwicklung von Fibrin-PTH wird "zügig" vorangetrieben Auswirkung Pandemie auf Programme wird kontinuierlich überwacht - Schmolz+Bickenbach Q2: Umsatz 469,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 496,1 Mio) Adj. EBITDA -45,8 Mio EUR (AWP-Konsens: -30,4 Mio) Reinergebnis -159,1 Mio EUR (AWP-Konsens: -61,7 Mio) Anpassung der Finanzierung an Covid-19 auf gutem Weg Backstop-Fazilität durch Ankeraktionär BigPoint Transformationsprogramm zum Turnaround auf Kurs Wertminderung von DEW und Ascometal um 86,0 Mio EUR 2020: Verlässliche Schätzung für EBITDA nicht möglich Beruft Josef Schultheis zum Chef Restrukturierung - SGKB H1: Betriebsertrag 246,7 Mio Fr. (VJ 237,2 Mio) Geschäftserfolg 98,6 Mio Fr. (VJ 100,0 Mio) Konzerngewinn 83,6 Mio Fr. (VJ 82,5 Mio) 4,4 Mio Fr. an Wertberichtigungen und Rückstellungen verbucht 2020: Weiter operatives Ergebnis leicht unter dem Vorjahr erwartet - Tecan H1: Umsatz 310,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 317,0 Mio) EBITDA 60,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,7 Mio) Reingewinn 36,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,3 Mio) 2020: Erwarten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich (LW) Heben Ausblick wegen positivem Geschäftsgang im H1 an Rechnen mit EBITDA-Marge von fast 20% Ausblick schliesst mögliche Akquisitionen nicht mit ein vorbörsliche Indikation Aktie +1,4% - VZ Holding H1: Betriebsertrag 159,8 Mio Fr. (VJ 148,8 Mio) Reingewinn 56,4 Mio Fr. (VJ 48,7 Mio) AuM 28,6 Mrd Fr. (End 2019: 27,6 Mrd) 2020: Erwarten leicht höhere Erfolgszahlen, höhere Dividende Philipp Heer zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung ernannt - Alpine Select H1: Verlust von 9,7 Mio Fr. erwartet (VJ: -8,8 Mio) - Ascom gewinnt bedeutenden Healthcare-Auftrag in Grossbritannien (1,2 Mio Fr.) - HBM-Anteil an Harmony Biosciences mit 65,2 Mio USD bewertet - Wisekey kauft 5-Prozent Anteil an deutscher Arago - Zur Rose: Apotheken-Automat von Docmorris bleibt in Deutschland verboten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,3% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,01% - HBM-Anteil an Harmony Biosciences mit 65,2 Mio USD bewertet - Klingelnberg: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,22% - Komax: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,9% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 4,95% - Wisekey kauft 5-Prozent-Anteil an Arago für 5,5 Mio USD - Zur Rose: BlackRock erhöht Anteil auf 3,45% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Daten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Schmolz+Bickenbach: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - SGKB: MK H1 - Tecan: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call H1 (9.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis + MK H1 - Bell: Ergebnis H1 - BEKB: Ergebnis H1 - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Freitag: - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Industrieproduktion 06/20 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenpreise 07/20 (14.30 Uhr) Realeinkommen 07/20 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juli 2020 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0784 - USD/CHF: 0,9192 - Conf-Future: -40 BP auf 174,63% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,522% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,62% auf 10'153 Punkte - SLI (Dienstag): +0,94% auf 1'556 Punkte - SPI (Dienstag): +0,67% auf 12'596 Punkte - Dax (Dienstag): +2,04% auf 12'947 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,41% auf 5'028 Punkte

