STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach den drei Gewinntagen in Folge ein zurückhaltender Start in den Handel ab. In den letzten Tagen hatten Investoren zunächst eine gross angelegte Sektor-Rotation ausgelöst und vor allem bei den bisherigen Schlusslichtern zugegriffen. - SMI vorbörslich: -0,05% auf 10'273,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,05% auf 27'977 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,13% auf 11'012 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,86% auf 23'269 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche und Novartis kommen mit Xolair-Ergänzungsantrag in USA weiter - Swiss Life H1: Betriebsgewinn 780 Mio Fr. (AWP-Konsens: 762 Mio) Reingewinn 537 Mio Fr. (AWP-Konsens: 523 Mio) SST-Quote 185% (Ende 2019: 204%) (KORREKTUR) Prämieneinnahmen 11,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,3 Mrd) Eigenkapitalrendite 10,2%; Mittelfristiges Ziel 8-10% Netto-Neugelder Asset Manager 1,4 Mrd Fr. Fee-Erträge +10% auf 916 Mio Fr. Haben zeitnah Massnahmen ergriffen gegen Corona-Pandemie CEO: Mit Zielen aus "Swiss Life 2021"-Programm auf Kurs Sind optimistisch für eine gute Dividende 2020 News zu Aktienrückkauf bei Q3-Berichterstattung im November SST-Quote weiter gestiegen auf aktuell 190% Aktienquote zuletzt bei 2,7% Spüren überhaupt nichts von Korrektur am CH-Immomarkt Tiefster Leerstand ist bei Verkaufsflächen mit <2% vorbörsliche Indikation +1,9% nach H1-Zahlen - Swisscom H1: Umsatz 5'443 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'369 Mio) EBITDA 2'208 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'186 Mio) Reingewinn 736 Mio Fr. (VJ 780 Mio) Kosteneinsparung von 64 Mio Fr. Abbau von 509 Vollzeitstellen in der Schweiz 2020: EBITDA-Ziel von rund 4,3 Mrd Fr. bestätigt Umssatzziel gesenkt auf rund 11,0 Mrd (bisher rund 11,1 Mrd) Unverändertes Dividendenziel von 22 Franken pro Aktie Gesenktes Umssatzziel vor allem Folge von Covid-19 vorbörsliche Indikation -0,1% - Zurich Insurance H1: Betriebsgewinn BOP 1,7 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,73 Mrd) Combined Ratio 99,8% (AWP-Konsens: 100,1%) Eigenkapital 33,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 31,5 Mrd) Reingewinn (NIAS) 1,18 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,2 Mrd) Coronavirus-Kosten weiterhin bei 750 Mio USD - Im Halbjahr verbucht bekräftigt Zielambitionen 2020 bis 2022 Weiterhin starke Kapitalbasis - Z-ECM-Quote 102% CFO: Sind stark kapitalisiert - Wollen Investorenversprechen erfüllen Haben Kosten für mögliche zweite Corona-Welle noch nicht erfasst vorbörsliche Indikation -1,1% - Aryzta nominiert Andreas Schmid als nicht-exekutiven VR-Präsidenten Veraison lehnt Wahl Schmid "kar" ab - Ascom H1: Reinverlust 0,3 Mio Fr. (VJ Gewinn 6,5 Mio) bestätigt 2020: Prognose bestätigt - tiefes 1-st. Umsatzwachstum erwartet - BEKB H1: Reingewinn 60,1 Mio Fr. (VJ 59,1 Mio) Geschäftserfolg 64,1 Mio Fr. (VJ 79,7 Mio) Ausschüttungsquote zw. 50% und 70% - Dividende kontinuierlich steigern 2020: Aussichten f. Jahresergebnis bleiben positiv, höhere Unsicherheit gibt sich neue Ziele mit "Strategie 2025" strebt 2021 bis 2025 kumulierten Unternehmensgewinn von 700-800 Mio an - Bell H1: Umsatz 1,963 Mrd Fr. (AWP-Konsen: 1,94 Mrd) Reingewinn 34,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,4 Mio) EBITDA 137,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,2 Mio) EBIT 59,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,6 Mio) Corona-Auswirkungen sicherlich auch im zweiten Halbjahr 2020 zu spüren Ausblick auf die zweite Jahreshälfte entsprechend anspruchsvoll - Cicor H1: Umsatz 109,0 Mio Fr. (VJ 131,9 Mio) EBIT 4,1 Mio Fr. (VJ 7,0 Mio) Reingewinn 1,7 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) 2020: Kunden bleiben angesichts Corona vorsichtig Umsatz wird 15-20% tiefer ausfallen, EBIT-Marge von 3-4% erwartet Kunden halten sich mit Erteilung von Aufträgen noch zurück Endkundennachfrage steigt, daher Nachholeffekte erwartet Mittelfristige Aussichten positiv, rekordhohe Pipeline - Comet H1: EBITDA 18,8 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) Divisionen spürten Abschwung in Endmärkten, teils Covid-19 bedingt Ausstieg aus dem ebeam-Geschäft im zweiten Halbjahr 2020: Anhaltend starke Nachfrage im Halbleitermarkt erwartet Verzichten angesichts der Unsicherheiten auf konkrete Guidance Keine quantitative Guidance angesichts der Unsicherheiten - Meyer Burger H1: Nettoumsatz 51,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,7 Mio) Reinergebnis -38,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -36,0 Mio) Neuausrichtung und Covid belasteten Marktumfeld bietet herausragende Chancen Voraussetzungen an neuen Standorten in D "sehr vorteilhaft" Neue Produktion in D sollte bereits ab 2021 profitabel sein - Novavest H1: Gewinn inkl. Neubewertung 8,2 Mio Fr. (VJ 6,5 Mio) Coronakrise hatte nur geringe Auswirkungen auf Geschäft Verwaltungsrat prüft Möglichkeiten einer Kapitalerhöhung im H2 - Straumann H1: Umsatz 605,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 594,6 Mio) EBIT -73,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,8 Mio) Bruttogewinn 421,3 Mio Fr. (VJ 595,1 Mio) Reingewinn -93,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46,2 Mio) CEO: Vor allem Nord- & Südamerika weiter stark von Corona betroffen Grossteil des geplanten Stellenabbaus bereits umgesetzt Potenzial von BLX bleibt gross - Launch in Japan im Oktober Sind auch in diesen Zeiten an Akquisitionen interessiert Guidance unmöglich - Unischerheit zu gross; Thema zweite Welle 2020: Keine Prognose für Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr Während Lockdown Umsatzeinbussen von fast 70% In einigen Regionen stehen Zeichen auf Lockerung Geschäftsgrundlagen der Gruppe sind intakt Wollen als stärkere Marke aus der Krise hervorgehen rutscht in Corona-Pandemie in die roten Zahlen (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -3,1% - Cosmo Pharmaceuticals und RedHill gehen umfangreiche Partnerschaft ein - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Juli -78% gg VJ auf 688'584 - HBM profitiert vom Börsengang von Cathay Biotech - NAV steigt - Hypi Lenzburg baut Token-Lösung in Bankenplattform Finstar ein - Idorsia stellt Phase-III-Daten zu Schlafmittel an Fachkongress vor - Rapid Nutrition erhält Fördergelder in Australien - Valartis rechnet mit Verlust von 6 bis 7 Mio Fr. im ersten Halbjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 5,01% - Basilea: CS senkt Anteil <3% - Castle Private Equity senkt Eigenanteil nach Kapitalherabsetzung - Newron: Aviva senkt Anteil auf 2,77% - Siegfried: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,01% - Swissquote meldet eigenen Anteil von 2,54%/2,99% PRESSE DONNERSTAG - Galenica-Chef: Liegen an Hochfrequenzlagen noch nicht auf Vorjahresniveau - Orascom Grossaktionär Sawiris beteiligt sich an Zürcher Reise-Startup (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: Conf. Call Q2 (09.00 Uhr) - Swiss Life: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Conf. Call H1 (13.00 Uhr) - Ascom: MK H1 (10.00 Uhr) - Comet: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Straumann: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Freitag: - Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 08.15 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Hochdorf: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Im- und Exportpreise 07/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juli 2020 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0762 - USD/CHF: 0,9103 - Conf-Future: -92 BP auf 173,68% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,454% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,24% auf 10'279 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,20% auf 1'575 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,17% auf 12'743 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,86% auf 13'059 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,90% auf 5'073 Punkte

