STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag dank positiver Vorgaben aus den USA und aus Fernost ein versöhnlicher Wochenschluss erwartet. Die Erholung hängt auch von den Einkaufsmanager-Indizes aus aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone am Morgen und der USA am Nachmittag ab. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 10'265,82 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,17% auf 27'740 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,06% auf 11'265 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,21% auf 22'929 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält US-Zulassung für Kesimpta (ofatumumab) bei MS-Patienten - Adval Tech H1: Gesamtleistung 61,5 Mio Fr. (VJ 96,5 Mio) EBIT 1,3 Mio Fr. (VJ 6,3 Mio) Reingewinn 0,05 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) Ausblick für das zweite Halbjahr 2020 "äusserst schwierig" Setzen alles daran, Liquidität jederzeit sicherzustellen Alle Massnahmen ergriffen, um Krise so gut wie möglich abzufedern Keine staatlichen Covid-19-Kredite beansprucht 2020: Weiter keine konkreten Voraussagen für Gesamtleistung/EBIT - Bachem H1: Umsatz 177,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,0 Mio) EBIT 40,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,5 Mio) Reingewinn 32,8 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Umsatz von 500 Mio Fr. in bereits 3 Jahren angepeilt Für H2 weitere Investitionen in Höhe von rund 60 Mio Fr. geplant Bis Jahresmitte weltweit 151 neue Arbeitsplätze geschaffen 2020: Umsatzplus von über 20% erwartet Betriebsergebnis wird deutlicher als der Umsatz zunehmen peilt mittelfristig 100 Mio Franken mit Oligonukleotiden an - Cosmo: Methylenblau für Darmspiegelungen in Europa zugelassen - Edisun H1: Umsatz 6,41 Mio Fr. (VJ 7,21 Mio), Gewinn 1,36 Mio (VJ 1,65 Mio) 2020: Gewinnprognose von 2,8 Mio Fr. bestätigt - Ems-Chemie H1: Reingewinn 192 Mio Fr. (VJ 266 Mio) - Flughafen Zürich H1: Umsatz 310 Mio Fr. (AWP-Konsens: 289 Mio) EBITDA 105 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60 Mio) Reinergebnis -27,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -61 Mio) 2020: 10 Mio Passagiere - Erholung vor allem im Q4 vorbörsliche Indikation +1,2% nach Halbjahreszahlen - MCH: Übernahmekommission erklärt Opting-up-Klausel für nicht wirksam Lupa Systems müsste öffentliches Pflichtangebot unterbreiten Werden Verfügung analysieren und über weitere Schritte entscheiden - Mobilezone H1: Nettoumsatz 597 Mio Fr. (AWP-Konsens: 509,1 Mio) EBIT 9,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,2 Mio) Reingewinn 7,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5,9 Mio) Bis auf Grosshandel in DE alle Geschäfte wieder erholt 2020: Prognose bestätigt - EBIT von 38 bis 43 Mio Fr. erwartet Onlinegeschäft blieb von Corona verschont - Nebag: mit Semesterverlust von 8,1 Mio Fr. - Anhaltend volatiles H2 erwartet - Sunrise: S&P setzt Sunrise-Kreditrating auf "CreditWatch Negative" - U-blox H1: EBIT -65,8 Mio Fr. (bereinigt +13,2 Mio) H1: Umsatz 174,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,5 Mio) Reinergebnis -60,0 Mio Fr. (bereinigt +4,7 Mio, VJ +13,6 Mio) 2020: Ziehen bisher gemachten Aussagen zum Geschäftsjahr zurück Auch mittelfristige Prognose wird zurückgezogen vorbörsliche Indikation -3,7% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: EINZELHANDELSUMSATZ JULI +3,6% GG VORMONAT (PROGNOSE +2,0) EINZELHANDELSUMSATZ JULI +1,4% GG VORJAHR MNI: UK JULY EX-FUEL RETAIL SALES +2.0% M/M; +3.1% Y/Y JP: MNI JAPAN JULY CORE CPI 0.0% Y/Y; 0.0% IN JUNE WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: Martin Bisang stockt Anteil auf 15,15% auf - Hochdorf: Stichting General Holdings senkt Anteil unter 3% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - New Value: Martin Röllin senkt Anteil unter 3% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,07% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,15% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Flughafen Zürich: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Aluflexpack: Ergebnis H1 - Bank Linth: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) Dienstag: - Bossard: Ergebnis H1 - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 12.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (15.45h) Wiederverkäufe Häuser 07/20 (16.00h) - EUROZONE: Verbrauchervertrauen 08/20 (vorab, 16.00h) - CH: Beschäftigungsbarometer Q2 2020 (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0773 - USD/CHF: 0,9072 - Conf-Future: +23 BP auf 174,43% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,463% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,78% auf 10'230 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,97% auf 1'557 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,67% auf 12'741 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,14% auf 12'830 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,33% auf 4'911 Punkte

