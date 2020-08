STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf einen freundlichen Handelsauftakt zu. Wie bereits zu Wochenauftakt setzen Anleger auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus. - SMI vorbörslich: +0,32% auf 10'340,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,35% auf 28'308 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,60% auf 11'380 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,47% auf 23'323 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse reorganisiert Schweizer Geschäft und schliesst Filialen CS will Geschäft der Neuen Aargauer Bank AG (NAB) mit der CS zusamenführen CS schliesst Einheiten "Direct Banking" u. "Digitalization&Products" zusammen Jährliche Kosteneinsparungen von brutto 100 Mio Fr. ab 2022 Restrukturierungskosten von rund 75 Mio Fr. erwartet Neu noch 109 Filialen gegenüber aktuell 146 Standorten Stellenabbau Abbau bei NAB und Swiss Universal Bank unvermeidlich Leitung der neuen Einheit "Digital Banking" übernimmt Anke Bridge Haux CS vorbörsliche Indikation +0,9% - Swisscom: Weko eröffnet neue Untersuchung im Bereich Breitbandanbindung Weko: Anhaltspunkte, dass Swisscom Marktposition bei Breitband missbraucht - Bossard H1: Konzerngewinn 31,6 Mio Fr. (VJ 41,6 Mio) Lieferfähigkeit jederzeit sichergestellt Geschäftsumfeld bleibt anspruchsvoll Erste Anzeichen einer Erholung spürbar Weitere Entwicklung schwer prognostizierbar - Helvetia: COVID-19 und Sondereffekt belasten Halbjahresergebnis Solvenz und Kapitalposition sind unverändert solide mit Wachstum im Nicht-Leben und robuster Bilanz rechnet mit Halbjahresverlust von rund 20 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -1,2% - LLB H1: Konzernergebnis 60,2 Mio Fr. (VJ 61,1 Mio) Geschäftsertrag 210,4 Mio Fr. VJ 223,7 Mio) Nettoneugeld-Zufluss 1,0 Mrd Fr. (2019: 4,1 Mrd) Kreditverluste im Umnfang von neto 13,8 Mio Fr. gebildet Strategie StepUp2020 um ein Jahr verlängert 2020: Solides Konzernergebnis erwartet - Peach Property H1: Mieteinnahmen 27,4 Mio Fr. (VJ 19,3 Mio) Leerstandsquote 8,2 % (VJ 10,7%) Gewinn 14,9 Mio Fr. (VJ 22,3 Mio) Neues Portfolio erlaubt Einführung einer Dividende steigert Mieteinahmen im ersten Halbjahr kräftig (HEADLINE) - SPS H1: Mietertrag 219,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 220,5 Mio) Reingewinn 269,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277,0 Mio) EBIT 313,6 Fr. (AWP Konsens: 331,2 Mio) bestätigt Prognose für 2020 - Stadler H1: Umsatz 934,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,05 Mrd) EBIT 5,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,2 Mio) Konzernergebnis 15,7 Mio Fr. (VJ 27,5 Mio) Auftragseingang 3,12 Mrd Fr. (VJ 2,32 Mrd) Deutlich stärkeres zweites Halbjahr erwartet Corona führt zu Verzögerungen in Zulassungs- und Abnahmeprozessen Mittelfristziele einer EBIT-Marge von 8 bis 9% ab 2023 bestätigt Dividenden-Ausschüttungsquote von ca. 60% des Reingewinns bestätigt Stadler 2020: EBIT-Marge von über 5 Prozent erwartet Leicht negative Umsatzentwicklung gegenüber 2019 erwartet Stadler vorbörsliche Indikation -0,7% - Vetropack H1: Umsatz 323,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 328,7 Mio) EBIT 40,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,9 Mio) Reingewinn 46,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,5 Mio) Stringente Kostenkontrolle wurde eingeführt 2020: Betriebsgewinnmarge unter Vorjahr erwartet H2: Leicht höhere Absatzvolumen im Vergleich zum H1 erwartet - TX Group H1: Umsatz 431,2 Mio CHF (VJ 524,1 Mio) EBIT -107,5 Mio Fr. (VJ 41,0 Mio) Konzernergebnis -109,4 Mio Fr. (VJ 53,6 Mio) Goodwill-Wertminderung von 85 Mio Fr. Bei Goldbach ab Juni Beruhigung der Werbesituation Einsparungen von rund 70 Mio Fr. bei Tamedia in nächsten 3 Jahren Massnahmen sollen in den nächsten Monaten erarbeitet werden - Aryzta: Stimmrechtsberater ISS spricht sich für Schmid als VR-Präsident aus - Castle Alternative Invest macht im Halbjahr Verlust - Castle PE schreibt im Halbjahr einen Verlust von 7,9 Mio USD - CPH expandiert in Brasilien und baut Beschichtungsanlage - HBM verkauft Anteil an Forbius an Bristol Myers Squibb - Leclanché zieht dritte Tranche aus Yorkville-Wandelanleihe - Romande Energie und Leclanché installieren zusammen eine Grossbatterie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX Group H1: Reingewinn von 184,2 Mio Fr. (VJ 32,4 Mio) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - Credit Suisse: Dodge & Cox senkt Anteil auf 4,99% - BlackRock auf 4,97% - Vifor: Blackrock senkt Anteil auf 4,77% - Zehnder: Veraison verkauft restlichen Aktien-Anteil von knapp 3% - Zur Rose: BlackRock senkt Anteil auf 2,87% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - LLB: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Peach Property: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - SPS: MK H1 (10.00 Uhr) - Stadler Rail: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - TX Group: Conf. Call H1 (12.00 Uhr) Mittwoch: - Allreal: Ergebnis (MK 09.30 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 - Evolva: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis H1 Donnerstag: - Givaudan: MK H1 (09.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - Bâloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 - Varia US: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q2 2020 (08.30 Uhr) CS-CFA Index August (Mittwoch) Seco: BIP Quartalsschätzungen Q2 (Donnerstag) BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung im H1 - Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 08/20 (10.00 Uhr) - USA: FHFA-Index 06/20 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 08/20 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 07/20 API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0766 - USD/CHF: 0,9114 - Conf-Future: Conf-Future: +13 BP auf 174,43% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,483% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,88% auf 10'308 Punkte - SLI (Montag): +1,12% auf 1'573 Punkte - SPI (Montag): +0,84% auf 12'832 Punkte - Dax (Montag): +2,36% auf 13'067 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,28% auf 5'008 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)