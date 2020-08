STIMMUNG - Die Vorgaben für den Schweizer Aktienmarkt aus den USA sind uneinheitlich. Während der Dow Jones am Vortag leicht nachgegeben hat, haben S&P 500 sowie Nasdaq auf Rekordniveau weiter zugelegt. - SMI vorbörslich: +0,28% auf 10'260,25 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,21% auf 28'248 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,76% auf 11'466 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,13% auf 23'266 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Asciminib primären Endpunkt einer Phase-III-Studie - Kühne+Nagel macht ersten britischen Kunden CO2-Neutral - Emmi H1: Umsatz 1,774 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,704 Mrd) EBIT 112,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,7 Mio) EBIT-Marge 6,3% (AWP-Konsens: 5,9%) Reingewinn 81,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,1 Mio) 2020: Trotz beträchtlicher Unsicherheiten verhalten optimistisch EBIT-Ziel wird bestätigt (am unteren Rand), Umsatzziel gesenkt Umsatzwachstum Konzernstufe neu 0,5 bis 1,5% (alt: 2,0-3,0%) Prognose für Reingewinnmarge (4,8% bis 5,3%) bleibt unverändert vorbörsliche Indikation +1,9% - Allreal H1: Gesamtleistung 278,7 Mio Fr. (VJ 280,8 Mio) EBIT exkl. NB 86,1 Mio Fr. (VJ 91,9 Mio) Reingewinn exkl. NB 63,0 Mio Fr. (VJ 67,4 Mio) Mietertrag 100,1 Mio Fr. (VJ 101,9 Mio) 2020: Operatives Ergebnis unter 2019, aber über 2018 erwartet - Molecular Partners H1: Umsatz 7,5 Mio Fr. (VJ 13,6 Mio) Reinergebnis -24,7 Mio Fr. (VJ -12,7 Mio) Liquide Mittel 64,4 Mio Fr. (Ende Q1: 80,7 Mio) 2020: Ausgaben neu von 65-75 Mio Fr. erwartet Investitionen von 3,0 Mio Fr. geplant - Evolva H1: Umsatz 4,0 Mio Fr. (VJ 6,4 Mio) Liquide Mittel von 25,3 Mio Fr. (Ende 2019: 39,9 Mio) Cash Break-even soll bis 2023 erreicht werden 2020: EBITDA-Verlust höher - Mittelabfluss über dem Niveau von 2019 - Basler Kantonalbank mit zwei Rücktritten aus dem Bankrat - Georg Fischer sichert sich langfristige finanzierung über 200 Mio Fr. - Helvetia Venture Fund einer der neuen Investoren des Schweizer Fintech Neon - Landis+Gyr baut am Standort Zug rund 30 Stellen ab - Lindt-Goldhase ist laut Münchner Oberlandesgericht keine geschützte Farbmarke - Stadler erhält Auftrag von Jena für 24 Trams mit Option für 19 weitere Trams NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore wird von Gericht in Sambia zu Entschädigung verurteilt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Rolf Elgeti senkt Anteil auf 2,41% - Adecco: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,09% - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 4,43% - Implenia: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,13% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,78% - PSP: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von 3,0063% - Swissquote: Credit Suisse Funds meldet Anteil von <3% - The Native: Clear Express Group senkt Anteil auf 2,366% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Allreal: MK Ergebnis H1 - Evolva: Conf. Call Ergebnis H1 Donnerstag: - Givaudan: MK H1 - Asmallworld: Ergebnis H1 - Bâloise: Ergebnis + Conf. Call H1 - Intershop: Ergebnis + Conf. Call H1 - Investis: Ergebnis + Conf. Call H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Sunrise: Ergebnis + Conf. Call Q2 - Valartis: Ergebnis H1 - Varia US: Ergebnis H1 Freitag: - Zug Estates: Ergebnis H1 - CFT: Ergebnis Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Verbrauchervertrauen August (08.45 Uhr) - CH: CS-CFA Index August (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter Juli (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) - CH: Seco BIP Quartalsschätzungen Q2 (Donnerstag) BFS Schätzung Nominallohnentwicklung im H1 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0747 - USD/CHF: 0,9097 - Conf-Future: -116 BP auf 173,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,45% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,75% auf 10'231 Punkte - SLI (Dienstag): -0,67% auf 1'562 Punkte - SPI (Dienstag): -0,67% auf 12'746 Punkte - Dax (Dienstag): -0,04% auf 13'062 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,01% auf 5'008 Punkte

