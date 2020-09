STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte am Mittwoch dank positiver Vorgaben aus den USA weiter zulegen. Wie lange der Trend anhält, dürfte von den am Nachmittag erwarteten US-Daten mitbestimmt werden, wie etwa dem ADP-Arbeitsmarktbericht. - SMI vorbörslich: +0,44% auf 10'233,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,76% auf 28'646 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,39% auf 11'940 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,47% auf 23'246 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: FINMA eröffnet Enforcementverfahren wegen Beschattungsaffäre Werden vollständig mit der Finma kooperieren - Roche bringt im September Corona-Schnelltest auf den Markt - SGS führt für Biophytis Covid-19-Studie durch - Zurich richtet Geschäft stärker auf den digitalen Wandel aus - Jungfraubahn H1: Ergebnis -11,5 Mio Fr. (VJ 23,9 Mio) Verkehrsertrag 35,0 Mio Fr. (VJ 79,0 Mio) 2020: Trotz Verlust wird ein positiver EBITDA erwartet Heinz Karrer soll 2022 neuer Präsident werden - Aevis Victoria übernimmt Medizinisches Zentrum Biel - CFT übernimmt OM Wholesale Ltd aus Neuseeland - Huber+Suhner und Stadler Rail verlängern Lieferauftrag für Bahnkabel - Finma prüft Beschwerde von MCH Group gegen UEK-Entscheid - Santhera übt Option für weltweite Rechte an Vamorolone aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss fordert Corona-Schnelltests am Flughafen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL JULI 4,2% GG VORJAHR (PROGNOSE 4,1) EINZELHANDELSUMSATZ REAL JULI -0,9% GG VORMONAT (PROGNOSE 0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cassiopea: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 3,63 Prozent - Comet: Norges Bank senkt Anteil auf 2,69% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 3,06% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,09% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,05% - New Value: Urs Meyer senkt Anteil auf 9,13% - U-blox: Sumitomo meldet Anteil von 3,02% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Dormakaba: Ergebnis 2019/20 + BMK - Polyphor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis H1 - Vaudoise: Ergebnis H1 Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Landesindex der Konsumentenpreise August 2020 (Donnerstag) BFS - Touristische Beherbergungen Juli 2020 (Freitag) - EZ: Erzeugerpreise 07/20 (11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 08/20 (14.15 Uhr) Auftragseingang Industrie 07/20 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (endgültig) (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Börsen in USA geschlossen am 7.9. (Labor Day) - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.9.: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) per 8.9.: - HBM (7,70 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0805 - USD/CHF: 0,9115 - Conf-Future: +3 BP auf 173,49% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,395% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,53% auf 10'189 Punkte - SLI (Dienstag): +0,42% auf 1'557 Punkte - SPI (Dienstag): +0,45% auf 12'716 Punkte - Dax (Dienstag): +0,22% auf 12'974 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,18% auf 4'938 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)