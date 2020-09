STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag zulegen. Neue Rekorde an den US-Börsen, gute Konjunkturzahlen und die Hoffnung, dass es bei den Verhandlungen unter den US-Parteien über ein weiteres Konjunkturpaket und der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes Fortschritte geben könnte, nähren derzeit die Euphorie der Anleger. Im Laufe des Tages könnten sie aber vor der Veröffentlichung neuer US-Arbeitsmarktdaten wieder einen Gang hinunterschalten. - SMI vorbörslich: +0,41% auf 10'427,47 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,59% auf 29'101 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,98% auf 12'056 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,89% auf 23'454 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel-Aktionäre segnen Dividende von 4 Franken ab - Novartis: Lungenkrebs-Behandlung Tabrecta zeigt vielversprechende Ergebnisse - Roche: Neue Daten untermauern Ocrevus als hochwirksame Behandlungsoption - Bâloise-Tochter Movu meldet Wechsel an der Spitze - Dormakaba 2019/20: Dividende 10,50 Fr. (AWP-Konsens: 13,40 Fr.; VJ 16 Fr.) Umsatz 2'539,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'610 Mio) EBITDA 325,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 361,2 Mio) Reingewinn 164,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197,4 Mio) H1: Bessere Performance als im H2 2019/20 erwartet Q1: Besseres Ergebnis/EBITDA-Marge als Q4 2019/20 erwartet 2020/21: Visibilität bleibt wegen Covid-19-Pandemie sehr beschränkt Geopolitische Risiken schaffen zusätzliche Unsicherheit Stellenabbau v.a. in Asien/Amerika - insgesamt 1300 Jobs weniger Abbau von rund 900 Stellen bereits per Ende Juni 2020 vollzogen vorbörsliche Indikation -4,1% - Polyphor H1: Verlust 27,8 Mio Fr. (VJ 27,9 Mio) Barmittel 43,7 Mio Fr, F&E-Kosten 24,6 Mio Finanzierung des Betriebs bis ins dritte Quartal 2021 gesichert 2020: Erwarten operative Kosten von neu 57-59 Millionen Franken - Romande Energie H1: Umsatz 323,7 Mio Fr. (VJ 294,9 Mio) EBITDA 79,6 Mio Fr. (VJ 64,1 Mio) Reingewinn 33,0 Mio Fr. (VJ 12,6 Mio) Coronakrise wird im H2 Effekt auf operatives Egebnis haben - Vaudoise H1: Umsatz 821,9 Mio Fr. (VJ 806 Mio) Combined Ratio 93,0% (VJ 93,5%) Reingewinn 60,9 Mio Fr. (VJ 74,8 Mio) Anlageergebnisse mit einem nicht annualisierten Ertrag von 1,2% Leichter Rückgang des Eigenkapitals auf rund 2,0 Mrd Fr. 2020: Weiterhin Wachstum um über 1% im Nichtlebensegment erwartet H1 ist gute Ausgangsbasis für zweite Jahreshälfte - Formulafirst erleidet im ersten Halbjahr Verlust von 2,8 Mio Fr. - IGEA H1: Verlust 0,55 Mio USD (VJ -0,95 Mio USD) - Medacta erhält FDA-Zulassung für Schulterimplantat "Lateralized Glenosphere" - MCH Group sagt Kunstmesse Art Basel in Miami Beach ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Schweizer BNP-Paribas-Ableger schreibt rote Zahlen - Raiffeisen: Anne Bobillier tritt aus dem Verwaltungsrat zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price senkt Anteil auf 4,94% - Basilea: UBS meldet Anteil von 9,98%/1,42% - Dufry: Goldman Sachs senkt Anteil auf <3% - Lonza: Artisan senkt Anteil auf 2,97% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,93% - Relief Therapeutics: GEM Global meldet Anteil von 64,11% - Sunrise: Norges meldet Anteil von 5,03% PRESSE DONNERSTAG - Migros Bank plant Ausbau der Präsenz (Handelszeitung) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Dormakaba: BMK 2019/20 - Polyphor: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (definitiv) (Conf. Call 15.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Landesindex der Konsumentenpreise August 2020 (08.30 Uhr) BFS - Touristische Beherbergungen Juli 2020 (Freitag) SNB - Devisenreserven August 2020 (Montag) - Ausland: EU: PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 07/20 (11.00 Uhr) US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Handelsbilanz 07/20 (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 08/20 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Dienste 08/20 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per Freitag: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) per 8.9.: - HBM (7,70 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0776 - USD/CHF: 0,9132 - Conf-Future: +56 BP auf 174,36% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,438% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,92% auf 10'385 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,79% auf 1'585 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,76% auf 12'939 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,07% auf 13'243 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,90% auf 5'032 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)