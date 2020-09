STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird schwächer erwartet. Nach den Gewinnmitnahmen, die am Vortag im späten Handel eingesetzt haben, könnten vor dem Wochenende weitere Verkäufe folgen. Die Anleger dürften sich zudem vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht zurückhalten. Zudem bleiben am kommenden Montag in den USA wegen des Labor Day-Feiertags die Börsen geschlossen. "Da dürfte die Risikoneigung eher begrenzt sein", so der Händler. - SMI vorbörslich: -0,01% auf 10'219,89 Punkte (08.04 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -2,78% auf 28'293 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -4,96% auf 11'458 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,20% auf 23'184 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält FDA-Notfallzulassung für kombinierten SARS-CoV-2 & Grippe-Test - Calida-Chef Reiner Pichler tritt zurück - Kudelski gewinnt Auftrag von Amazon vorbörsliche Indikation +3,8% - Obseva: H.C. Wainwright kauft als Underwriter 6,4 Mio Aktien zu 2,869 USD gibt Preisgestaltung für gezeichnetes Aktienangebot bekannt rechnet mit Brutto-Gesamterlös von etwa 18,5 Mio USD aus Emission - Relief Appoints ernennt Gilles Della Corte zum Chief Medical Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BLS-Chef Bernard Guillelmon tritt zurück (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Auftragseingang Industrie Juli +2,8% gg Vormonat (Prognose +5,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Evolva meldet Eigenanteil 4,3/35,8% und Marc Catellani von 22,68% - Kardex: Invesco meldet Anteil von 4,85% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - Lem: Capital Group meldet Anteil von 3,02% - Nestlé: Blackrock erhöht Anteil auf 5% - Santhera: Idorsia meldet Anteil von 11,97% - JPMorgan von 25,909% PRESSE FREITAG - Implenia schliesst Werk in Rümmingen (D) (Badische Zeitung) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Pargesa: aoGV zur Fusion mit Parjointco Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Poenina: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CPH: Investorentag - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Touristische Beherbergungen Juli 2020 (8.30 Uhr) SNB: Devisenreserven August 2020 (Montag) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - US: Arbeitsmarktbericht 08/20 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Börsen in USA geschlossen am 7.9. (Labor Day) - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0778 - USD/CHF: 0,9096 - Conf-Future: -21 BP auf 174,25% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,461% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,58% auf 10'221 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,90% auf 1'554 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,62% auf 12'729 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,40% auf 13'058 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,44% auf 5'010 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)