STIMMUNG Die Schweizer Börse wird zum Wochenstart höher gesehen. Händler hoffen, dass sich die Erholung fortsetzt, die an der Wall Street am Freitag im späten Geschäft eingesetzt hat. Allzu viel sei aber nicht zu erwarten, heisst es. Vor allem am Nachmittag dürften die Impulse von jenseits des Atlantiks ausbleiben, da in den USA die Börsen wegen des Feiertags Labor Day geschlossen bleiben. Ausserdem sind Unternehmensabschlüsse und Konjunkturdaten sehr dünn gesät. - SMI vorbörslich: +0,83% auf 10'237,14 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,56% auf 28'133 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,27% auf 11'313 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,40% auf 23'110 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert ergänzende Studiendaten zum Enerzair Breezhaler - Roche erhält US-Zulassung für Gavreto bei Lungenkrebs - Swisscom ernennt Klementina Pejic zur Personalchefin - Burkhalter H1: Konzernumsatz 235,3 Mio Fr. (VJ 241,0 Mio) EBIT 2,7 Mio Fr. (VJ 11,4 Mio) Konzernergebnis 1,6 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) H2: Streben EBIT-Marge von ca. 6% an - Medacta H1: Reingewinn 9,7 Mio Euro (VJ 11,3 Mio) H2: Können nach wie vor keinen kurzfristigen Ausblick geben Gute Erholung des Auftragsbestands im Juni, Juli, August - MCH: Habitat Jardin findet nicht mehr statt - New-Value-GV genehmigt alle Anträge - Fusion Pargesa-Parjointco von Aktionären gutgeheissen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Ehemalige Alpiq-Aktionäre haben Klagen zu Abfindungsfusion eingereicht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion Juli +1,2% gg Vormonat (Prognose +4,5) Gesamtproduktion Juli -10,0 % gg Vorjahr (Prognose -7,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,12% - Credit Suisse: Dodge & Cox erhöht Anteil auf 5,001%; Blackrock mit 5,01% - Meier Tobler: Silvan Meier meldet tieferen Anteil von 56,52% - Nestlé: Blackrock senkt Anteil leicht auf 4,98% - Polyphor: CS Fund Management erhöht auf 6% - Sunrise: Norges meldet leicht tieferen Anteil von 4,73% - Swissquote meldet Eigenanteil von 3,45%/3,032% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Bei der CS soll es weitere Beschattungen gegeben haben (SoZ) - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf. Call H1 (09.15 Uhr) - Medacta: Conf. Call H1 (15.00 Uhr) - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Poenina: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Wisekey: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00) - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) - CPH: Investorentag Mittwoch: - Lalique: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Richemont, Logitech - SFS: Investor Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven August 2020 (09.00 Uhr) - EU: Sentix Investorvertrauen 09/20 (10.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidg. Anleihe - Ankündigung (Dienstag - Ergebnis Mittwoch) Seco: Arbeitsmarktdaten August 2020 (Mittwoch) SONSTIGES - Börsen in USA HEUTE geschlossen (Labor Day) - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 8.9.: - HBM (7,70 Fr., Nennwertrückzahlung) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0814 - USD/CHF: 0,9141 - Conf-Future: -13 BP auf 174,12% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,66% auf 10'153 Punkte - SLI (Freitag): -0,76% auf 1'543 Punkte - SPI (Freitag): -0,81% auf 12'627 Punkte - Dax (Freitag): -1,65% auf 12'843 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,89% auf 4'965 Punkte

