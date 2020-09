STIMMUNG - An der Schweizer Börse dürfte am Mittwoch Zurückhaltung vorherrschen. Nach dem neuerlichen Kursrückgang an der Wall Street und dem Rückschlag in der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ist laut Händlern Vorsicht angesagt. Zudem rücken die Spannungen zwischen den USA und China sowie die schwierigen Brexit-Verhandlungen wieder stärker in den Vordergrund. - SMI vorbörslich: -0,17% auf 10'232,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -2,25% auf 27'501 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -4,11% auf 10'848 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,97% auf 23'050 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont prüft Vereinfachung der Aktienstruktur - Roche startet klinische Studien für MS-Mittel Fenebrutinib - EEII H1: Reinergebnis -2,6 Mio Fr. (VJ +2,2 Mio) - Lalique H1: Umsatz 49,1 Mio EUR (VJ 70,0 Mio) Reinverlust 10,6 Mio EUR (VJ -2,8 Mio) 2020: Im H2 wird weniger starker Umsatzrückgang erwartet als in H1 2021: Umsatszwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich erwartet - SFS: Belebung der Geschäftstätigkeit im Q3 Ausblick für Q4 ist unverändert mit erheblicher Unsicherheit behaftet Erweiterung des Standorts Heerbrugg geplant - Villars H1: Reinergebnis -0,88 Mio Fr. (VJ +0,42 Mio) - BKB muss Staatsgarantie von 2021 bis 2024 jährlich mit 10,2 Mio Fr. abgelten - Bucher kauft australische Firma Spoutvac mit Umsatz von 25 Mio AUD - Kudelski schliesst weitere IP-Lizenz mit Kunden ab - Kuros-Partner Checkmate mit erfolgreichem IPO - Spice Private Equity wird Teilhaber von G2D Investments - Sunrise-Grossaktionär erhöht Beteiligung auf 5,16 Prozent - Zur Rose bei Amazon-Einstieg im Apothekenmarkt kampfbereit - Wisekey kooperiert mit KI-Spezialisten bei Management von Covid-19-Risiken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote August 3,3% (VM 3,2%), saisonber. 3,4% (VM 3,4%) - Ausland: - CHINA AUGUSTB PPI -2.0% Y/Y VS MEDIAN -2.0% Y/Y AUGUST CPI +2.4% Y/Y VS MEDIAN +2.3% Y/Y: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: BlackRock senkt Anteil auf 2,87% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Sunrise-Grossaktionär erhöht Beteiligung auf 5,16 Prozent - Sunrise: Schmitz-Morkramer/Bierbaum erhöhen Anteil auf 5,16% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,36% - Zur Rose: JPMorgan senkt Anteil auf 2,982% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lalique: Ergebnis H1 (Call 10 Uhr) - SFS: Investor Day - GV: Logitech, Richemont Donnerstag: - Credit Suisse: MK zu neuem Filialkonzept/Digitalisierung - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2020 - Lindt&Sprüngli: Eröffnung Home of Chocolate: Freitag: - Roche: Virtual Pharma Day - Fundamenta: Ergebnis H1 - Spice Private: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) BAK BIP-Prognose - CA: BoC, Zinsentscheid (16.00 Uhr) - US: API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.9.: - Richemont (1,00 Fr.) per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0812 - USD/CHF: 0,9182 - Conf-Future: +48 BP auf 174,53% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,449% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,46% auf 10'250 Punkte - SLI (Dienstag): -0,71% auf 1'555 Punkte - SPI (Dienstag): -0,48% auf 12'731 Punkte - Dax (Dienstag): -1,01% auf 12'968 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,59% auf 4'974 Punkte

