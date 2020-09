STIMMUNG - An der Schweizer Börse zeichnet sich zum Wochenschluss ein etwas schwächerer Trend ab. Den neuerlich negativen Vorgaben der Wall Street werde sich die Schweiz wohl nicht ganz entziehen können, heisst es am Markt. Zudem dürften Anleger vor dem Wochenende ihre Risiken angesichts diverser Risiken wohl eher reduzieren wollen. - SMI vorbörslich: -0,23% auf 10'363,34 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,45% auf 27'535 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,99% auf 10'920 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,71% auf 23'401 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Neue Daten zeigen Wirksamkeit von OCREVUS als MS-Behandlung - Aryzta führt Übernahmeverhandlungen mit Investmentfirma Elliott Aktionär Veraison fordert Prüfung Kaufangebot durch neu gewählten VR - Dufry hält ausserordentliche GV ohne physische Anwesenheit der Aktionäre ab - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Aufkommen -76,7% gg VJ auf 725'337 Passagier-Aufkommen im August zum Vormonat +5,3% - Fundamenta Real Estate H1: Reingewinn inkl. NB 8,8 Mio Fr. (VJ 10,1 Mio) EBIT 13,2 Mio Fr. (VJ 13,7 Mio) Liegenschaftsertrag 16,2 Mio Fr. (VJ 14,3 Mio) Corona-Krise hatte nur marginale Auswirkungen Solide Entwicklung für zweites Halbjahr erwartet - Kuros plant Kapitalerhöhung im Volumen von 15 Mio Fr. - Lem beruft Rodolphe Boschet als neuen Personalchef - Mikron ernennt Paul Zumbühl zum neuen Verwaltungsratspräsidenten - Sunrise: Handelsgericht lehnt Gesuch um einweilige Verfügung von Salt ab - Santhera: Patienten-Rekrutierung für Vamorolon bei DMD abgeschlossen Bei positiven Ergebnissen ist US-Zulassungantrag im Q4 2021 möglich - Siegfred zahlt Anleihe über 100 Mio Fr. zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: INDUSTRIEPRODUKTION JULI -7,8% GG VORJAHR (PROGNOSE -8,7) INDUSTRIEPRODUKTION JULI +5,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +4,1) BIP JULI +6,6% GG VM (PROG +6,7) - DE: VERBRAUCHERPREISE HVPI AUG -0,2% GG VM (PROG -0,1) VERBRAUCHERPREISE HVPI AUG -0,1% GG VJ (PROG 0,0) VERBRAUCHERPREISE AUG -0,1% GG VM (PROG -0,2) VERBRAUCHERPREISE AUG 0,0% GG VJ (PROG -0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,02% - Basilea: UBS meldet Anteil von 10,06%/1,08% - Dufry: BlackRock erhöht Anteil auf 3,43% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 2,88% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3% - Partners Group Gründungspartner reduzieren Anteil auf je 5,01% - Santhera: JPMorgan senkt Anteil auf 24,444% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,34% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Ankündigung Montag: - Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.15 Uhr Dienstag: - Crealogix: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 + MK - Newron: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Realeinkommen 08/20 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 08/20 (14.30 Uhr) - CH: BFS, Produzenten- und Importpreisindex August 2020 (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.9.: - Richemont (1,00 Fr.) per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0769 - USD/CHF: 0,9100 - Conf-Future: -37 BP auf 170,71% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,454% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,18% auf 10'387 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,14% auf 1'577 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,19% auf 12'890 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,21% auf 13'209 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,38% auf 5'024 Punkte

