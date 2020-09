STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart erst einmal den Rückwärtsgang einlegen. Nachdem der Leitindex SMI in der vergangenen Woche mit einem Plus von einem Prozent geschlossen hat, dürften Investoren dieses nun erst einmal konsolidieren. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen verhaltenen Start. - SMI vorbörslich: -0,49% auf 10'487,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,88% auf 27'657 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,07% auf 10'793 Punkte - Nikkei 225 (Montag): wegen eines Feiertags geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert an ESMO Daten zu Piqray und Spartalizumab erhält auf ESMO-Kongress Bestnote für Krebsmittel Kisqali - Roche übernimmt Firma Inflazome - Voauszahlung 380 Mio EUR präsentiert an ESMO verschiedene Daten zu Tecentriq - LafargeHolcim will Kohlenstoff-Ausstoss bis 2030 reduzieren - DKSH: Haben Potenzial, nach Covid-19 schneller als BIP zu wachsen Wollen im eCommerce bis Ende Jahr Umsatz von 150 Mio Fr. erreichen Vorbörsliche Indikation +0,8% - Peach plant Kapitalerhöhung über 200 Mio Fr. erhält mit Ares Management neuen Ankeraktionär - BFW Liegenschaften: Aktien wurden für kraftlos erklärt - bald Dekotierung - Kuros meldet zunehmenden Einsatz von MagnetOs - Relief und NeuroRx planen gemeinsame Kommerzialisierung von RLF-100 - Spice Private Equity H1: Ergebnis -58,5 Mio USD (VJ 3,4 Mio) - Vontobel holt mit Toby Triebel FinTech-Experten an Bord NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen wird von S&P mit Rating A+ und Ausblick "stabil" bewertet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Deutsche Bank senkt Anteil auf <3% - Ascom: Veraison meldet 9,25% und Luxunion 4,07% nach Auflösung der Gruppe - Credit Suisse: Dodge & Cox senkt Anteil auf 4,993% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,25% - Julius Bär: BlackRock meldet 5,07% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,15% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,81% - Peach erhält mit Ares Management neuen Ankeraktionär - Santhera meldet Eigenanteil von 4,59%/58,42%; Fabrice Evangelista mit 24,98% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 4,82% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,42% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - UBS-Präsident Weber will eine grosse europäische Bank übernehmen (div. Medien) - Mehrere Banken betreiben weiter Milliarden-Geldwäscherei (div. Medien) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - DKSH: Investorentag 2020 - SHL: aoGV zu Vergütungsfragen Dienstag: - Swisscom: MK zu Neuerungen bei TV-Angebot Mittwoch: - Vontobel: Investorentag - GMSA: Ergebnis H1 (17.45 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB - Zahlungsbilanz Q2 (09.00 Uhr) CS-CFA Index September(Mittwoch) SONSTIGES - JP: Feiertag, kein Börsenhandel (21. und 22.09.2020) - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per HEUTE: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (noch im laufenden Jahr) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0798 - USD/CHF: 0,9102 - Conf-Future: -31 BP auf 171,51% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,476% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,19% auf 10'539 Punkte - SLI (Freitag): +0,02% auf 1'596 Punkte - SPI (Freitag): +0,24% auf 13'071 Punkte - Dax (Freitag): -0,70% auf 13'116 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,22% auf 4'978 Punkte

