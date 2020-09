STIMMUNG Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart, stehen die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag auf Erholung. Damit würde sich der Markt gegen die eher schwachen Vorgaben aus Übersee stemmen. In den USA ist die Wall Street am Montag ebenfalls abgesackt und hat damit die Richtung der asiatischen Märkte am Dienstagmorgen vorgegeben. - SMI vorbörslich: +0,69% auf 10'397,09 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,84% auf 27'148 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,13% auf 10'779 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): Feiertag, geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB liefert Ladegeräte für E-Autos nach China - BKW: Antje Kanngiesser verlässt die BKW und wird CEO der Alpiq Gruppe Prozess für Nachfolge von Antje Kanngiesser ist eingeleitet - Basiela sieht Potenzial der Krebskandidaten durch Studien-Ergebnisse bestätigt - BFW Liegenschaften: Dekotierung per 2. Oktober - Santhera veröffentlicht Langzeitdaten zur Wirksamkeit von Vamorolone bei DMD - SHL-Aktionäre segnen Managementvergütung an ausserordentlicher GV ab - VP Bank ernennt Claus Jørgensen definitiv zum CEO der Tochter in Luxembourg NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq: André Schnidrig tritt als CEO zurück (Nachfolge siehe oben) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: FundPartner Solutions meldet Anteil von 3% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Leclanché hält Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 6,38% - Relief Therapeutics: Gael Hédou senkt Anteil auf 0,646% - SGS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% - Swiss Re: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,22% - Temenos: T. Rowe Price Associates senkt Anteil auf 4,78% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swisscom: MK zu Neuerungen bei TV-Angebot Mittwoch: - GMSA: Ergebnis H1 - Vontobel: Investorentag Donnerstag: - Perrot Duval: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - SE: Notenbank-Entscheidung (09.30 Uhr) - DE: Ifo, Konjunkturprognose (10.00 Uhr) - EU: Index Verbrauchervertrauen 09/20 (16.00 Uhr) - US: Verkauf bestehender Häuser 08/20 (16.00 Uhr) - CS-CFA Index September (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (in den kommenden Monaten) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0759 - USD/CHF: 0,9152 - Conf-Future: +39 BP auf 171,85% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,491% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -2,03% auf 10'325 Punkte - SLI (Montag): -2,64% auf 1'554 Punkte - SPI (Montag): -1,89% auf 12'824 Punkte - Dax (Montag): -4,37% auf 12'542 Punkte - CAC 40 (Montag): -3,74% auf 4'792 Punkte

(AWP)