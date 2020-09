STIMMUNG - Belastet von schwachen Vorgaben und einer steigenden Unsicherheit dürfte der Schweizer Aktienmarkt mit deutlichen Abgaben in den Handel starten. An der Wall Street sind einmal mehr vor allem die Technologieaktien unter die Räder gekommen, und Märkte in Asien folgen der US-Vorgabe. - SMI vorbörslich: -1,19% auf 10'206,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,92% auf 26'763 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,02% auf 10'633 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,19% auf 23'070 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor verfehlt in Ferinject-Studie bei Herzinsuffizienz stat. Signifikanz vorbörsliche Indikation -3,2 Prozent - PSP Swiss Property kauft drei Geschäftshäuser an Genfer Innenstadtlage 2020: EBITDA neu von rund 270 Mio Fr erwartet - Minoteries H1: Nettoumsatz 73,0 Mio Fr. (VJ 66,7 Mio) Reingewinn 2,3 Mio Fr. (VJ 2,8 Mio) - Blackstone Resources H1: Konzerngewinn 19,8 Mio Fr. (VJ 5,1 Mio) - Mobilezone bietet in einigen Läden neu Auto-Abos von Carvolution an - Swiss Prime Site schliesst Areal-Neuausrichtung in Oftringen ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Finma rügt Bank SYZ wegen Verstössen in der Geldwäschereibekämpfung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil von 3,031%/4,0204% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,11% - Julius Bär: BlackRock meldet tieferen Anteil von 4,8% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,05% - SGS: BlackRock meldet Anteil von 5,05% - Vifor Pharma: Blackrock senkt Anteil auf 4,76% - Aryzta: Cobas meldet allein 9,4%, CI/Blackcreek mit Veräusserungspos. von 2,62 - Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 3,05% - Blackstone Resources: Ulrich Ernst hält nun 74,75% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet Anteil von 2,96% - Intershop: BlackRock meldet Anteil von 3,31% - Komax: BlackRock erhöht und senkt Anteil - zuletzt 2,78% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Zur Rose: Schmitz-Morkramer/Bierbaum melden Anteil von zuletzt 4,84% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Perrot Duval: GV Freitag: - SHL: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Nestlé: MK zu neuem R&D-Accelerator in Konolfingen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - DE: Ifo-Index September 2020 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe wöchentlich (14.30 Uhr) Neubauverkäufe August 2020 (16.00 Uhr) - CH: Seco Revidierte BIP-Daten (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (Bookbuilding ab 22.9., erster Handelstag 1.10.) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0765 - USD/CHF: 0,9234 - Conf-Future: +30 BP auf 171,51% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,492% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,25% auf 10'330 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,12% auf 1'559 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,15% auf 12'843 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,39% auf 12'643 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,62% auf 4'802 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)