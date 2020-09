STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas fester, gestützt von US-Vorgaben. Dort wurde die Stimmung unter anderem von der Vorstellung eines Corona-Konjunkturpakets durch die Demokraten getragen. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 10'335,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,51% auf 27'584 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,87% auf 11'118 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,04% auf 23'502 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Schweiz trennt sich von der Stalden-Creme - Roche-Partner Sarepta stellt auf Kongress positive DMD-Studiendaten vor - Also erweitert Marktplatz-Plattform um Projekt-Management-Lösung von Wrike - Baloise investiert in das Startup "Houzy" - Basilea startet Phase-2-Studie mit Lisavanbulin bei Hirntumor - CKW kann Rückstellungen von 40 Mio Fr. auflösen - Lelanché H1: Nettoverlust -37,4 Mio Fr. (VJ -33,7 Mio) Umsatz 10,7 Mio Fr. (VJ 7,0 Mio) Gesamtauftragsbestand beträgt mehr als 90 Mio Franken Lelanché will Betriebskosten um mindestens 10% senken - Perfect Holding H1: Umsatz 4,2 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio) Nettoergebnis 0,2 Mio Fr. (VJ -0,6 Mio) Verwaltungsrat diskutiert weiter mit Investor möglichen Verkauf - Polyphor lizenziert Balixafortide in China an Fosun - Siegfried übernimmt von Novartis zwei Produktionsstätten in Spanien - Stadler Rail liefert Strassenbahnen nach Mailand - Auftragswert 172,6 Mio EUR - Wisekey arbeitet mit Blockchain-Unternehmen Iotex zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,92% - Dufry: BlackRock hält 3,62% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,03% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - SGS: BlackRock meldet Anteil von 4,98% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 7,83% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Sika: Capital Market Day - MCH: Ergebnis H1 - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Eastern Property: Ergebnis H1 (nachbörslich) - The Native: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Epic Suisse: Erster Handelstag an SIX (erwartet) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Dienstleistungs-, Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 09/20 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen endgültig (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise Deutschland September 2020 (erste Schätzung) (14.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel August 2020 (14.30 Uhr) Verbrauchervertrauen Conference Board September 2020 (16.00 Uhr) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index September (Mittwoch) BFS Detailhandelsumsätze August 2020 (Donnerstag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise September 2020 (Donnerstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2020 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (Bookbuilding ab 22.9., erster Handelstag 1.10.) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag 1.10.) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0783 - USD/CHF: 0,9242 - Conf-Future: +7 BP auf 172,06% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,90% auf 10'309 Punkte - SLI (Montag): +1,67% auf 1'563 Punkte - SPI (Montag): +0,94% auf 12'835 Punkte - Dax (Montag): +3,22% auf 12'871 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,40% auf 4'843 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)