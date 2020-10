STIMMUNG - Gefangen zwischen Hoffen und Bangen dürfte der Schweizer Aktienmarkt das vierte Quartal in etwa so beginnen wie er das dritte beendet hat. Konkret zeichnet sich für den Leitindex SMI am Donnerstag eine leicht freundliche Erholung ab, womit er das Muster seit Wochenbeginn fortsetzte, nämlich einen Schritt vor und einen zurück. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'210,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,20% auf 27'782 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,74% auf 11'168 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): Kein Handel an Tokios Börse wegen Systempanne UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legt neue Daten zur Wirksamkeit von Gentherapie Zolgensma bei SMA vor vorbörsliche Indikation +0,9% - Nestlé baut Purina-Produktion in den USA weiter aus - The Native H1: Umsatz von 208'000 Fr. (VJ 98,12 Mio) Reinergebnis -144'000 Fr. (VJ +288'000 Fr.) - Nebag 9 Mte: Verlust von 9,12 Mio Fr. - Ci Com verdoppelt Verlust im Halbjahr - Abschreiber auf ADC - Hochdorf verlängert Frist für Teilzahlung aus dem Pharmalys-Verkauf - Meyer Burger schliesst Verkauf von Tochterfirma Muegge ab - Mehrere grossvolumige Management-Transaktionen bei Pierer Mobility NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Ausland: - JP: Tankan-Bericht zur Wirtschaftsstimmungsindex Q3 -27 nach -34 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,1% - Dufry: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,79% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 5,52% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Detailhandelsumsätze August 2020 (08.30 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2020 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2020 (09.30 Uhr) - EU: Markit Einkaufsmanagerindex September; 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Arbeitsmarktdaten August 2020 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise August 2020 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe wöchentlich (14.30 Uhr) Konsumausgaben August 2020 (14.30 Uhr) Private Einkommen August 2020 (14.30 Uhr) Markit Einkaufsmanagerindex September; 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) Bauinvestitionen August 2020 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe September 2020 (16.00 Uhr) - CH: BFS: Touristische Beherbergungen August 2020 (Montag) SONSTIGES - Börsen in China, Hongkong und Südkorea sind wegen eines Feiertags geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (verschoben auf unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - BFW (per 2.10.2020; letzter Handelstag HEUTE) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0801 - USD/CHF: 0,9194 - Conf-Future: +4 BP auf 172,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,5% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,41% auf 10'187 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,08% auf 1'554 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,27% auf 12'725 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,51% auf 12'761 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,59% auf 4'803 Punkte

