STIMMUNG - Die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump und seine Frau mit dem Coronavirus infiziert haben, lässt die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt am Freitag auf Talfahrt gehen. - SMI vorbörslich: -0,97% auf 10'138,58 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,13% auf 27'817 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,42% auf 11'327 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,77% auf 23'006 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel übernimmt Kontraktlogistik für West Pharmaceuticals - Varia: Im September 97,6% der budgetierten Mietzinsen eingenommen Werden für 2020 mindestens Dividende auf Vorjahresniveau ausschütten plant "in naher Zukunft" eine Kapitalerhöhung für Portfolio-Ausbau - Crealogix: Gründer platzieren 75'000 Aktien via Call-Warrants - HBM Healthcare erwartet Semestergewinn von rund 441 Millionen Franken - Ina Invest kauft zwei vollvermietete Bestandsobjekte in Genf und Lancy NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Handelsumsatz an der Schweizer Börse im September deutlich höher - Raiffeisen ernennt Helen Fricker zur Leiterin von "Raiffeisenbank Services" PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,0004% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,02% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Partners Group meldet eigene Positionen von 1,337%/4,998% - SGS: Walter Scott & Partners meldet Anteil von 3,02% - Crealogix: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,02% - Dufry: Goldman Sachs erhöht Anteil auf 5,41% - GAM: Schroders senkt Anteil auf 4,873% - Obseva: Armistice Capital Master Fund senkt Anteil auf 19,73% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von zuletzt 21,661% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 7,25% PRESSE FREITAG - DKSH-VRP setzt auf Wachstum und sieht Potenzial für weitere Verbesserungen (The Market) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte Dienstag: - Aryzta: Ergebnis 2019/20 - Sonova: Investorentag - Dufry: ao GV (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise September 2020 vorab (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht September 2020 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie August 2020 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen September 2020 (2. Umfrage; 16.00 Uhr) - CH: BFS: Touristische Beherbergungen August 2020 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (verschoben auf unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0777 - USD/CHF: 0,9186 - Conf-Future: +19 BP auf 172,34% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,489% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,50% auf 10'238 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,49% auf 1'561 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,47% auf 12'784 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,23% auf 12'731 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,43% auf 4'824 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)